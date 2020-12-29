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Em ruínas

Iate Clube de Marataízes começa a ser demolido

O local, que foi um dos clubes mais famosos do Sul do Espírito Santo, estava interditado pela Defesa Civil

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 20:17
O local, que foi um dos clubes mais famosos do Sul do Espírito Santo, estava interditado pela Defesa Civil.
Iate Clube de Marataízes começa a ser demolido Crédito: Prefeitura de Marataízes
Um dos clubes mais famosos do Sul do Espírito Santo, o Iate Clube de Marataízes, localizado na Praia da Colônia, começou a ser demolido nesta terça-feira (29). O trabalho executado pela prefeitura não tem previsão para terminar e irá derrubar toda a estrutura, que está em ruínas e já foi interditada pela Defesa Civil.
O local, que foi um dos clubes mais famosos do Sul do Espírito Santo, estava interditado pela Defesa Civil.
Iate Clube de Marataízes começou a ser demolido nesta terça (29) Crédito: TV Gazeta Sul
Segundo a prefeitura de Marataízes, a demolição foi autorizada por decisão judicial no último dia 16, permitindo, inclusive, o uso de força policial caso seja necessário. O principal motivo é o risco que a estrutura oferece a quem passa ou frequenta o local.
O Iate Clube fica em  terreno da Marinha do Brasil, área que pertence à União. A prefeitura informou ainda que está sendo estudado um novo projeto para o local. Ainda não há uma definição do que será construído no local, mas, o que já se sabe, é que será uma estrutura usada em benefício da população e de turistas.
O Iate Clube estava abandonado há anos com janelas, paredes e telhados quebrados, mato e uma piscina que acumulava água parada. Na última interdição a Defesa Civil chegou a isolar a área para que ninguém tivesse acesso ao local.
O local, que foi um dos clubes mais famosos do Sul do Espírito Santo, estava interditado pela Defesa Civil.
Parte do entulho gerado pela demolição do Iate Clube de Marataízes Crédito: Prefeitura de Marataízes

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