Homens mortos na BR 101 no ES foram atingidos por raio, confirma perícia

O laudo que aponta a causa morte de Davis Nascimento de Oliveira, de 52 anos, confirmou que ele foi vítima de uma eletricidade natural (raio) na tarde de terça-feira (3) em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ele e outro homem estavam em um ponto de ônibus, às margens da BR 101, e morreram no local atingido pela descarga elétrica durante a chuva.
Os corpos passaram por necrópsia na manhã desta quarta-feira (4) na Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. O outro homem, segundo a unidade, segue sem identificação.
As marcas no banco de cimento no local, segundo a polícia, são sinais do raio que atingiu as vítimas, que estavam no abrigo, na localidade de Luanda, onde foram encontrados caídos. Moradores também viram o ‘clarão’ no momento que o raio caiu. “Quando estava dentro de casa, deu aquele estralo, a chuva caindo e a lâmpada piscou e apagou”, disse a dona de casa Maria Isabel de Souza, que mora próximo ao local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Davis Nascimento de Oliveira morava na localidade de São João da Lancha, em Cachoeiro de Itapemirim. O velório foi na localidade, e o sepultamento será às 16h, na Vila de Itapemirim.
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