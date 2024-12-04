Homens mortos na BR 101 no ES foram atingidos por raio, confirma perícia

Os corpos passaram por necrópsia na manhã desta quarta-feira (4) na Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. O outro homem, segundo a unidade, segue sem identificação.

As marcas no banco de cimento no local, segundo a polícia, são sinais do raio que atingiu as vítimas, que estavam no abrigo, na localidade de Luanda, onde foram encontrados caídos. Moradores também viram o ‘clarão’ no momento que o raio caiu. “Quando estava dentro de casa, deu aquele estralo, a chuva caindo e a lâmpada piscou e apagou”, disse a dona de casa Maria Isabel de Souza, que mora próximo ao local.