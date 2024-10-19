Homem tenta matar vizinho com enxada após suspeita de estragos no cafezal

7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o suspeito foi levado Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem de 44 anos ficou ferido após ser atacado pelo vizinho, de 39 anos, na manhã de sexta-feira (18) com um enxadão em Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. O suspeito alegou à Polícia Militar que sua plantação de café estava com as folhas murchas e desconfiou que o vizinho havia jogado algo para causar um prejuízo financeiro.

A vítima contou aos militares que o vizinho o chamou pela manhã para ajudar a carregar um saco de adubo, porém, ao chegar ao local, foi atingido com golpes de enxadão na cabeça. A vítima conseguiu se esquivar e, após luta com o vizinho, conseguiu imobilizá-lo.

À Polícia Militar, o suspeito contou que as folhas dos pés de café amanheceram murchas e com uma espécie de produto jogado sobre elas e, por isso, desconfiou do vizinho.