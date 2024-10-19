Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mimoso do Sul

Homem tenta matar vizinho com enxada após suspeita de estragos no cafezal

Suspeito alegou à Polícia Militar que sua plantação de café estava com as folhas murchas e desconfiou que o vizinho havia jogado algo para causar prejuízo financeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 out 2024 às 14:44

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 14:44

7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim
7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o suspeito foi levado Crédito: Reprodução/Google Street View
Um homem de 44 anos ficou ferido após ser atacado pelo vizinho, de 39 anos, na manhã de sexta-feira (18) com um enxadão em Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O suspeito alegou à Polícia Militar que sua plantação de café estava com as folhas murchas e desconfiou que o vizinho havia jogado algo para causar um prejuízo financeiro.
A vítima contou aos militares que o vizinho o chamou pela manhã para ajudar a carregar um saco de adubo, porém, ao chegar ao local, foi atingido com golpes de enxadão na cabeça. A vítima conseguiu se esquivar e, após luta com o vizinho, conseguiu imobilizá-lo.
À Polícia Militar, o suspeito contou que as folhas dos pés de café amanheceram murchas e com uma espécie de produto jogado sobre elas e, por isso, desconfiou do vizinho.
A vítima passou por exames no hospital da cidade de Muqui. Já o suspeito foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), ficando à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados