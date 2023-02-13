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Homem morre em acidente com carreta na BR 101 em Viana

A carreta tinha placas de Macaé, no Rio de Janeiro, mas a PRF informou que a vítima era de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 07:43

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 07:43

Motorista morre após carreta com tubos de aço tombar na BR 101 em Viana
Motorista morre após carreta com tubos de aço tombar na BR 101 em Viana Crédito: Divulgação | PRF-ES
Um motorista de 45 anos morreu após tombar a carreta que conduzia, no km 310 da BR 101, em Viana, na Grande Vitória, na noite deste domingo (12). 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que a carreta saiu da pista antes de tombar, possivelmente por estar em alta velocidade. O veículo era composto pela cabine do motorista e um semirreboque carregado com tubos de aço. 
A carreta tinha placas de Macaé, no Rio de Janeiro, mas a PRF informou que a vítima era de Cariacica. O nome, no entanto, não foi divulgado.

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