Homem morre afogado em lagoa de São Mateus

Um homem de 51 anos morreu afogado na manhã deste domingo (23), no distrito de Nova Verona, no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas já encontraram a vítima sem vida.
Segundos as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, eles foram chamados para o resgate de afogamento às 10h30. O homem, que ainda não teve a identidade divulgada, era da Bahia e estava no Espírito Santo para trabalhar na colheita de café. Ele entrou em uma lagoa de uma área privada para nadar e se afogou.
Uma equipe dos bombeiros em Nova Venécia realizou as buscas iniciais, até a chegada de militares especializados em mergulho, que ficam lotados em Vitória. No início da tarde, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) encaminhou os mergulhadores até a lagoa. Por volta das 13h30, após buscas submersas, o corpo da vítima foi recuperado.
Segundo nota dos Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada para recolhimento do corpo. A Polícia Civil informa que o serviço de transporte foi acionado e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e realizado o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.