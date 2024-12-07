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Acidente

Homem fica em estado grave após levar choque elétrico em Muniz Freire

Vítima foi levada de helicóptero para o hospital da Serra neste sábado (7). Outro homem também ficou ferido e foi resgatado por ambulância

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 20:29

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

07 dez 2024 às 20:29
Muniz Freire
Acidente aconteceu neste sábado (7) em Muniz Freire, no Caparaó capixaba Crédito: Divulgação/Prefeitura
Dois homens foram resgatados de helicóptero na manhã deste sábado (7) após sofrerem queimaduras por choque elétrico em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Ainda não há informações oficiais sobre o acidente, mas as vítimas estariam trabalhando quando encostaram em fios de alta tensão.  
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), do governo do Estado, foi acionado por volta de meio-dia para socorrer os dois homens. Uma das vítimas, que estava em estado grave, foi resgatada de helicóptero para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que conta com um Centro de Tratamento de Queimados.
O outro homem ferido foi encaminhado para o mesmo local, por meio de ambulância.  Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

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