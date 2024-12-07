Homem fica em estado grave após levar choque elétrico em Muniz Freire

Acidente aconteceu neste sábado (7) em Muniz Freire, no Caparaó capixaba Crédito: Divulgação/Prefeitura

Dois homens foram resgatados de helicóptero na manhã deste sábado (7) após sofrerem queimaduras por choque elétrico em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Ainda não há informações oficiais sobre o acidente, mas as vítimas estariam trabalhando quando encostaram em fios de alta tensão.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), do governo do Estado, foi acionado por volta de meio-dia para socorrer os dois homens. Uma das vítimas, que estava em estado grave, foi resgatada de helicóptero para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que conta com um Centro de Tratamento de Queimados.