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Jones dos Santos Neves

Governo do ES manda prefeitura devolver ginásio de esportes em Vitória

Espaço estava cedido ao município desde 2006. Secretaria de Estado de Esportes e Lazer diz que federações e usuários afirmam que local está sem manutenção. Prefeitura diz que informação não procede e que reforma estava prevista

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:32

Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

20 out 2022 às 10:32
O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), pediu à Prefeitura de Vitória a desocupação do Ginásio de Esportes Jones dos Santos Neves, que fica no bairro Bento Ferreira, na Capital. O espaço estava cedido ao município desde 2006, por meio de um contrato de comodato, e, segundo a administração municipal, foi devolvido nesta quarta-feira (19) para a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).
Segundo a administração municipal, somente neste ano, quase três mil pessoas utilizaram o Ginásio do DED – como o local também é conhecido – em atividades fixas e eventos. "Só com atividades fixas, cerca de 740 pessoas utilizam hoje o espaço, de jovens a idosos".
Ginásio Jones Santos Neves em Bento Ferreira, Vitória
Ginásio Jones Santos Neves em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Prefeitura de Vitória disse que no local são oferecidas atividades diversas, como vôlei adaptado para terceira idade, jogos dos idosos, treinos e disputas esportivas (basquete, kickboxing, karatê e judô), jogos estudantis e congressos técnicos de diversas modalidades, entre outras.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) explicou, por nota, que a decisão de pedir a devolução do ginásio foi tomada após a pasta receber “reclamações pertinentes, por parte de algumas federações e usuários, sobre o estado precário e a falta de manutenção no espaço”.
O pedido de devolução imediata do ginásio foi feito à Prefeitura de Vitória em 14 de setembro deste ano, com prazo de 30 dias – expirado na última semana. 
Questionada sobre o que será feito com o Ginásio de Esportes Jones dos Santos Neves após ser consolidada a desocupação, a Sesport disse que o espaço passará por uma reforma estruturante “para que volte a ficar em condições adequadas de uso”.
De acordo com a pasta, simultaneamente à reforma, serão feitas reuniões com as federações e usuários do ginásio para analisar as melhores opções de utilização do espaço.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o secretário Municipal de Esportes, Sandro Parrini, explicou que a desocupação e devolução do Ginásio Esportivo Jones dos Santos Neves à Sesport foi formalizada nesta quarta-feira (20).
“Acho lamentável essa atitude do Estado. O município faz a gestão desse equipamento esportivo durante esses 16 anos, e essa situação gera um prejuízo para a administração municipal”, afirmou.

GRANDE REFORMA ERA PREVISTA, DIZ SECRETÁRIO

Em relação aos problemas com a manutenção do ginásio, citados pelo governo do Estado, o secretário alegou não proceder esse argumento, pois, segundo ele, todas as intervenções rápidas necessárias foram feitas no espaço.
" O que pretendíamos é fazer uma reforma geral, como fizemos em todos os equipamentos esportivos da cidade. Mas, em relação ao Ginásio do DED, tínhamos a situação de que não teríamos como fazer uma intervenção maior porque, quando assumimos a gestão, estava vencendo o contrato de gestão do local pela prefeitura"
Sandro Parrini - Secretário de Esportes de Vitória

FIM DO CONTRATO

Sandro Parrini explicou que o contrato de comodato entre governo e prefeitura para gestão do local pela administração municipal era de 15 anos a partir de 2006 e venceu em 3 de fevereiro de 2021, no início da nova administração municipal.
“Quando soubemos que havia finalizado o prazo desse contrato, protocolamos um pedido de novo contrato, já que um de renovação não caberia mais renovar, porque já tinha vencido. Esse pedido nosso ficou tramitando na Sesport e na Seger, e, durante esse tempo, manifestamos interesse em ficar com o espaço, sempre dialogando. E agora fomos surpreendidos com esse pedido de desocupação e entrega do ginásio”.

ATIVIDADES MANTIDAS

O secretário disse que, durante a formalização de devolução do espaço nesta quarta-feira, ficou acordado entre a administração municipal e o Estado que os serviços que vinham sendo oferecidos pelo município serão mantidos no ginásio até o final deste ano.
Evento reúne cerca de 500 jovens no Ginásio do Tancredão, em Vitória
Evento de basquete no Ginásio do Tancredão, um dos espaços onde prefeitura pretende ofertar atividades Crédito: João Barbosa
“Mas estamos trabalhando para dar continuidade a essas atividades em outros espaços esportivos na Capital, incluindo o ginásio Tancredão. Estamos avaliando a compra de um piso móvel para ser utilizado para o basquete. Estamos planejando onde será a oferta desses serviços, mas está garantida a continuidade”, finalizou o secretário.

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