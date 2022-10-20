Governo do ES manda prefeitura devolver ginásio de esportes em Vitória

O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), pediu à Prefeitura de Vitória a desocupação do Ginásio de Esportes Jones dos Santos Neves, que fica no bairro Bento Ferreira, na Capital. O espaço estava cedido ao município desde 2006, por meio de um contrato de comodato, e, segundo a administração municipal, foi devolvido nesta quarta-feira (19) para a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).

Segundo a administração municipal, somente neste ano, quase três mil pessoas utilizaram o Ginásio do DED – como o local também é conhecido – em atividades fixas e eventos. "Só com atividades fixas, cerca de 740 pessoas utilizam hoje o espaço, de jovens a idosos".

Ginásio Jones Santos Neves em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Vitória disse que no local são oferecidas atividades diversas, como vôlei adaptado para terceira idade, jogos dos idosos, treinos e disputas esportivas (basquete, kickboxing, karatê e judô), jogos estudantis e congressos técnicos de diversas modalidades, entre outras.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) explicou, por nota, que a decisão de pedir a devolução do ginásio foi tomada após a pasta receber “reclamações pertinentes, por parte de algumas federações e usuários, sobre o estado precário e a falta de manutenção no espaço”.

O pedido de devolução imediata do ginásio foi feito à Prefeitura de Vitória em 14 de setembro deste ano, com prazo de 30 dias – expirado na última semana.

Questionada sobre o que será feito com o Ginásio de Esportes Jones dos Santos Neves após ser consolidada a desocupação, a Sesport disse que o espaço passará por uma reforma estruturante “para que volte a ficar em condições adequadas de uso”.

De acordo com a pasta, simultaneamente à reforma, serão feitas reuniões com as federações e usuários do ginásio para analisar as melhores opções de utilização do espaço.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o secretário Municipal de Esportes, Sandro Parrini, explicou que a desocupação e devolução do Ginásio Esportivo Jones dos Santos Neves à Sesport foi formalizada nesta quarta-feira (20).

“Acho lamentável essa atitude do Estado. O município faz a gestão desse equipamento esportivo durante esses 16 anos, e essa situação gera um prejuízo para a administração municipal”, afirmou.

GRANDE REFORMA ERA PREVISTA, DIZ SECRETÁRIO

Em relação aos problemas com a manutenção do ginásio, citados pelo governo do Estado, o secretário alegou não proceder esse argumento, pois, segundo ele, todas as intervenções rápidas necessárias foram feitas no espaço.

" O que pretendíamos é fazer uma reforma geral, como fizemos em todos os equipamentos esportivos da cidade. Mas, em relação ao Ginásio do DED, tínhamos a situação de que não teríamos como fazer uma intervenção maior porque, quando assumimos a gestão, estava vencendo o contrato de gestão do local pela prefeitura" Sandro Parrini - Secretário de Esportes de Vitória

FIM DO CONTRATO

Sandro Parrini explicou que o contrato de comodato entre governo e prefeitura para gestão do local pela administração municipal era de 15 anos a partir de 2006 e venceu em 3 de fevereiro de 2021, no início da nova administração municipal.

“Quando soubemos que havia finalizado o prazo desse contrato, protocolamos um pedido de novo contrato, já que um de renovação não caberia mais renovar, porque já tinha vencido. Esse pedido nosso ficou tramitando na Sesport e na Seger, e, durante esse tempo, manifestamos interesse em ficar com o espaço, sempre dialogando. E agora fomos surpreendidos com esse pedido de desocupação e entrega do ginásio”.

ATIVIDADES MANTIDAS

O secretário disse que, durante a formalização de devolução do espaço nesta quarta-feira, ficou acordado entre a administração municipal e o Estado que os serviços que vinham sendo oferecidos pelo município serão mantidos no ginásio até o final deste ano.

Evento de basquete no Ginásio do Tancredão, um dos espaços onde prefeitura pretende ofertar atividades Crédito: João Barbosa