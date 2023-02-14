Um funcionário que trabalhava em uma obra no bairro Serra Dourada II, na Serra, morreu após cair de uma altura de aproximadamente 15 metros na manhã desta terça-feira (14). Ele estava em cima de vigas quando o acidente aconteceu. A vítima foi identificada como Carlos Alexandre Paulino, de 39 anos.
De acordo com a Polícia Militar, outro funcionário da empresa disse que o colega estava sobre vigas auxiliando na montagem, quando elas se desprenderam e a vítima caiu de uma altura de 15 metros, o equivalente a um prédio de 5 andares. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
A Polícia Civil disse que a perícia foi acionada para uma ocorrência de acidente de trabalho com vítima fatal. "O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat)".
Na noite desta terça, familiares de Carlos estavam no DML. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que ainda não tinham detalhes do acidente.
Funcionário morre após cair de 15 metros de altura em obra na Serra