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Norte do ES

Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no ES

Entre maio e julho, quando ocorre a colheita, as propriedades usam máquinas para secar os grãos. A queima gera uma muita fumaça, que coloca em risco a visibilidade nas estradas e piora a qualidade do ar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jun 2023 às 19:07

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 19:07

Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no Norte do ES
Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no Norte do ES Crédito: Jota Júnior
Espírito Santo é o maior produtor de café conilon no país, responsável por aproximadamente 70% da produção nacional. Os municípios que mais produzem são Rio Bananal, LinharesSooretama e Jaguaré, todos do Norte do Estado. O que sempre foi motivo de orgulho, nas últimas semanas também tem sido motivo de incômodo para quem mora e passa pela região, com a fumaça produzida pelos secadores.
Nos meses de maio, junho e julho, quando ocorre a colheita do café, as propriedades usam máquinas para secar os grãos colhidos na lavoura. A queima gera muita fumaça, que coloca em risco a visibilidade nas estradas e piora a qualidade do ar.
A Diana Quartezane é produtora rural e mora em Linhares. Para o repórter Cristian Miranda da TV Gazeta Norte, ela contou que o filho dela desenvolveu uma alergia à fumaça. Ela já gastou mais de R$ 100 em medicamentos para o menino. “Ele tem bronquite. Sempre que chega essa época da fumaça, ataca muito nele”, afirma a mulher.
Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no Norte do ES
Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no Norte do ES Crédito: Jota Júnior
A enfermeira Giovana Guimarães Oliveira saiu de Vitória com o marido para ir a Linhares. Ela passava pela BR 101, na região de Bebedouro (Linhares), e fez imagens da falta de visibilidade na rodovia devido a fumaça.

Secagem em horário proibido

A licença para funcionamento dos secadores de café é de competência de cada município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, por lei, a secagem dos grãos de café é proibida entre às 17 horas e às 8 horas, sob pena de multa e embargo.
Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no Norte do ES
O vento leva a fumaça para longas distâncias, fazendo com que encubra estradas  Crédito: Jota Júnior
A proibição para a secagem de café dentro desse horário, é somente para aqueles que utilizam palha como combustível, porque a fumaça se espalha causando transtornos à população. Se for utilizado lenha, não há restrição de horários.
No entanto, a reportagem da TV Gazeta Norte flagrou a secagem sendo feita durante os horários proibidos. Nas primeiras horas do dia, cinco secadores de café emitem fumaça em meio a neblina, na ES 245. Dois secadores estavam na região de linhares e três em Rio Bananal.
Fumaça de secadores de café atrapalha trânsito e gera problemas de saúde no Norte do ES
A secagem do café é feita por meio da queima de madeira e muitas vezes com a própria palha, um subproduto do grão já pilado Crédito: Jota Júnior
Linhares, Sooretama, Rio Bananal e Jaguaré estipulam também distâncias mínimas para a instalação dos secadores. Linhares, por exemplo, determina 100 metros de rodovias estaduais, 200 metros das federais e a pelo menos 300 metros de centros urbanos.

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