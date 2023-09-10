Freio falha, motorista perde controle e carro atinge casa em Vila Velha

Frente da casa ficou danificada Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Os moradores de uma casa que fica em Vila Garrido, Vila Velha , tomaram um susto na tarde deste domingo (9). Um carro atingiu a residência, destruindo a entrada principal — comprometendo a estrutura do primeiro andar —, e ainda bateu em um veículo que estava na garagem. Ninguém ficou ferido.

O técnico de informática Wilquison Guio Coradi contou ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que estava sentado com o filho na porta e por pouco não foi atingido.

Tudo aconteceu na Rua Nossa Senhora Aparecida. O motorista do veículo contou que descia o morro quando foi pisar no freio e percebeu que não estava funcionando. Ele tentou desviar de uma van e de um ônibus e acabou acertando a residência.

Carro atinge casa em Vila Velha Crédito: Paulo Ricardo Sobral

O motorista é morador do bairro e se comprometeu a prestar toda a assistência necessária para os donos da casa atingida. De acordo com testemunhas, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

A preocupação agora é com a estrutura da casa. O medo dos moradores é que a fachada acabe desabando. O carro e outros objetos pessoais da família ficaram presos e ela está com medo de entrar. A Defesa Civil foi acionada.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para saber os procedimentos adotados na ocorrência e a Defesa Civil de Vila Velha para mais informações sobre a estrutura do imóvel. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.