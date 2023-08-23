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Em Itacibá

Fiscalização acha alimentos vencidos e mofados em supermercado de Cariacica

A Delegacia do Consumidor recebeu uma denúncia de irregularidades no armazenamento dos produtos em uma unidade da rede de Supermercados Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 14:51

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 14:51

Uma fiscalização, realizada na manhã desta quarta-feira (23), flagrou alimentos vencidos e mofados em um supermercado de Itacibá, em Cariacica.
A Delegacia do Consumidor recebeu uma denúncia de irregularidades no armazenamento dos produtos em uma unidade da rede de Supermercados Casagrande. A ação foi realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia LegislativaPolícia Civil, o Procon-ES e a Vigilância Sanitária. 
Foram encontrados produtos impróprios para consumo, segundo agentes que estiveram no estabelecimento.
A assessoria do supermercado foi procurada pela reportagem da TV Gazeta e disse que vai aguardar o laudo final para averiguar o ocorrido.

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