"Fiquei ajoelhada e não sentia dor. Ali tive a confirmação que estava curada"

Singlid Soares fala de sua fé por Nossa Senhora da Penha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Para os devotos de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, as graças chegam com a força de muita fé e oração. Principalmente em momentos difíceis, fiéis recorrem à santa em busca de conforto espiritual. Nesta época do ano, muitos costumam participar da Festa da Penha para agradecer.

É o caso da assistente social, Singlid Soares, que durante seis anos fez tratamento para fibromialgia, uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando múltiplos pontos de dor por todo o corpo. Além da pessoa apresentar manifestações de cansaço, depressão, ansiedade e alterações intestinais.

"Eu tive várias experiências com Nossa Senhora da Penha. Uma delas que sou muito grata é minha cura da fibromialgia. Tive vários episódios de surtos psicóticos, tentativas de suicídio, depressão profunda. Eu sentia dor 24 horas, cheguei no pior estágio da doença." Singlid Soares - Assistente social

Singlid explica que quando descobriu a doença achava que se tratava de reumatismo. Fazendo acompanhamento com uma reumatologista, teve o diagnóstico da fibromialgia. Por conta da sua condição, tinha várias restrições e não conseguia se ajoelhar, nem ficar muito tempo de pé ou sentada.

Foi quando, há cinco anos, na época da Festa da Penha, ela fez um voto para Nossa Senhora pois não suportava mais sentir tanta dor. Então, participou da Romaria dos Homens, o caminho de Vitória a Vila Velha, porque acreditava que seria um grande desafio para ela, que desejava muito ser curada.

Um mês depois da festa, foi a um encontro de casais, um retiro de dois dias com o marido. No último dia do encontro participou de um momento com a imagem de Nossa Senhora da Penha. Foi ali que teve certeza que foi curada.

“Passei os dois dias bem, sem dor. No momento com Nossa Senhora, fiquei ajoelhada, sentada por muito tempo, pude me ajoelhar sem problemas, não sentia dor. Foi ali que tive a confirmação que estava curada.”