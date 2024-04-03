Festa da Penha: trio elétrico da Rádio Gazeta estará na Romaria

Festa da Penha 2023: Romaria dos Homens Crédito: Fernando Ribeiro/Divulgação

Neste sábado (06), acontece a Romaria dos Homens, com Missa de Envio às 18h na Catedral de Vitória. A passeata, que no ano passado reuniu cerca de um milhão de fiéis, chega em 2024 com uma novidade: pela primeira vez, a Rádio Gazeta terá um trio elétrico na maior romaria do evento.

A concentração do trio será às 17h, no Parque Moscoso, e a saída está prevista para as 18h30. Antes do veículo sair, a equipe da rádio distribuirá fitas com o tema da Festa da Penha deste ano - “Ó vem conosco, vem caminhar” - para os fiéis.

Além da presença do locutor Rubinho, o Ministério de Música da Comunidade Católica Água Viva estará no trio cantando as tradicionais músicas da Igreja Católica.

"Estamos prontos para animar e elevar os corações dos participantes com músicas marianas, louvores dedicados à nossa amada Mãe e momentos de oração." Rubens Oliveira - Consagrado da Comunidade Água Viva

Durante o trajeto, a banda também realizará orações dedicadas às famílias presentes na Romaria.

Rádio oficial da Festa da Penha

A Rádio Gazeta FM é a Rádio oficial da Festa da Penha. Agora em 2024 ela estará na Romaria dos Homens pela primeira vez, para ficar cada vez mais próxima do público.

De acordo com Tiago Silvares, gerente de Rádios da Rede Gazeta, as últimas modificações na grade de programação da Rádio ajudam o ouvinte a interagir de forma mais recorrente com o veículo.