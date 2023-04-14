Festa da Penha terá projeto de educação ambiental gratuito em Vila Velha

A "Mega Tenda Ecos do Convento" irá proporcionar uma experiência por meio de imagens e apresentação teatral. Crédito: Divulgação/Projeto Ecos do Convento

A volta do Projeto Ecos do Convento, que visa a educação ambiental permanente, que ficou inativo durante três anos, vai ser realizada durante a Festa da Penha. O projeto, que era realizado no Convento da Penha ao longo do ano, conta com ações para a preservação e educação ambiental, vai ser marcado com a instalação da "Mega Tenda Ecos do Convento" e o "Gaya Experience", espetáculo inédito no Espírito Santo.

O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA) em parceria com o Convento da Penha, vai ser realizado entre os dias 14 e 17 de abril, com a expectativa de levar o espetáculo para 16 mil visitantes, principalmente para os alunos de escolas públicas e privadas.

Os visitantes irão presenciar um espetáculo lúdico sobre o nosso planeta e os impactos ambientais causados pelo ser humano, com uma imersão por meio de imagens e uma apresentação teatral, realizada pelo grupo B2A Ambiental — grupo que realiza apresentações voltadas à educação ambiental.

A ação pretende aproveitar a visibilidade da Festa da Penha, o maior evento religioso do Espírito Santo, para chamar a atenção dos visitantes da importância da educação ambiental, mostrando alternativas de preservação da natureza no dia a dia e atitudes individuais sustentáveis.

"Esse projeto procura resgatar aquilo que nós temos de mais essencial nas nossas vidas, sobretudo aquilo que nós temos na espiritualidade franciscana, que é o cuidado com a mãe terra " Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha

Segundo a presidente do IBA Karina Nolasco, a Mega Tenda será um espaço criativo, inovador, que de forma lúdica e atrativa os visitantes terão uma experiência diferente e serão estimulados a refletirem sobre as suas atitudes cotidianas e assumirem um compromisso individual.

Durante a realização do evento, voluntários do Projeto Pegada estarão orientando as pessoas a recolherem seus resíduos e que não joguem na área de Mata Atlântica, que rodeia o Convento da Penha.

Entenda o Projeto Ecos do Convento