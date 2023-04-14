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Religião e meio ambiente

Festa da Penha terá projeto de educação ambiental gratuito em Vila Velha

Aproveitando a grande movimentação na região do Convento da Penha nos festejos religiosos da padroeira do Estado, o evento promove a preservação do bioma local

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 16:39
A ´Mega Tenda Ecos do Convento` irá proporcionar uma experiência por meio de imagens e apresentação teatral.
A "Mega Tenda Ecos do Convento" irá proporcionar uma experiência por meio de imagens e apresentação teatral. Crédito: Divulgação/Projeto Ecos do Convento
A volta do Projeto Ecos do Convento, que visa a educação ambiental permanente, que ficou inativo durante três anos, vai ser realizada durante a Festa da Penha. O projeto, que era realizado no Convento da Penha ao longo do ano, conta com ações para a preservação e educação ambiental, vai ser marcado com a instalação da "Mega Tenda Ecos do Convento" e o "Gaya Experience", espetáculo inédito no Espírito Santo.
O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA) em parceria com o Convento da Penha, vai ser realizado entre os dias 14 e 17 de abril, com a expectativa de levar o espetáculo para 16 mil visitantes, principalmente para os alunos de escolas públicas e privadas.
Os visitantes irão presenciar um espetáculo lúdico sobre o nosso planeta e os impactos ambientais causados pelo ser humano, com uma imersão por meio de imagens e uma apresentação teatral, realizada pelo grupo B2A Ambiental — grupo que realiza apresentações voltadas à educação ambiental.
A ação pretende aproveitar a visibilidade da Festa da Penha, o maior evento religioso do Espírito Santo, para chamar a atenção dos visitantes da importância da educação ambiental, mostrando alternativas de preservação da natureza no dia a dia e atitudes individuais sustentáveis.
"Esse projeto procura resgatar aquilo que nós temos de mais essencial nas nossas vidas, sobretudo aquilo que nós temos na espiritualidade franciscana, que é o cuidado com a mãe terra "
Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha
Segundo a presidente do IBA Karina Nolasco, a Mega Tenda será um espaço criativo, inovador, que de forma lúdica e atrativa os visitantes terão uma experiência diferente e serão estimulados a refletirem sobre as suas atitudes cotidianas e assumirem um compromisso individual.
Durante a realização do evento, voluntários do Projeto Pegada estarão orientando as pessoas a recolherem seus resíduos e que não joguem na área de Mata Atlântica, que rodeia o Convento da Penha.

Entenda o Projeto Ecos do Convento

O Projeto Ecos do Convento é coordenado e executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA), interlocutor autorizado pela Província Franciscana do Brasil a utilizar o espaço do Convento da Penha para promover ações de Educação Ambiental.

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