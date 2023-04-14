Festa da Penha: A Gazeta vai transmitir o percurso da Romaria dos Homens

Fiéis acompanha imagem de Nossa Senhora da Penha na Romaria dos Homens Crédito: Vitor Jubini

Está chegando a hora de um dos mais tradicionais eventos da Festa da Penha . Trata-se da Romaria de Homens , também conhecida como Romaria das Famílias, que será realizada neste sábado (15), a partir das 18 horas.

O evento reunirá milhares de fiéis que acompanharão em procissão a imagem de Nossa Senhora da Penha , desde a saída na Catedral de Vitória, no Centro da Capital, até a chegada na Prainha, em Vila Velha, em um percurso de 14 quilômetros. Este ano, o tema da Festa da Penha é “Com Maria, Chamados a Servir”.

E mais uma vez, A Gazeta vai fazer a cobertura da Romaria dos Homens. A transmissão vai começar às 17h30, com a missa que antecede a saída dos romeiros, diretamente da Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, pelo site, YouTube, Facebook e Instagram de A Gazeta.

Durante a cobertura, os repórteres Vinicius Zagoto e Leticia Orlandi vão conversar com fiéis que estiverem se preparando para a caminhada de 14 quilômetros e apresentarão os detalhes desta manifestação de fé.

O trajeto da romaria, seguindo a imagem de Nossa Senhora da Penha, de Vitória a Vila Velha, contará com os comentários do padre Renato Criste e de outros religiosos. A previsão é de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens aconteça às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha.