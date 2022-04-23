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Festa da Penha: A Gazeta transmite sétima missa do Oitavário

A celebração pode ser acompanhada pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 15:01

Publicado em 

23 abr 2022 às 15:01
A Festa da Penha 2022 segue com sua programação e neste sábado (23), às 16h, o tema da sétima missa do Oitavário é “Maria, caminho de saúde e salvação”. As Missas acontecem no campinho do Convento da Penha e os fiéis poderão acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube de A Gazeta.
Na segunda-feira (25), às 17h, a TV Gazeta e o G1 Espírito Santo transmitem ao vivo a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha.

Confira abaixo os próximos temas que serão tratados nas Missas do Oitavário:

Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.
Domingo (24 de abril): O tema será: “Saúde integral”.
Segunda-feira (25 de abril): Encerramento da Festa da Penha 2022 e Dia de Nossa Senhora da Penha.

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