Festa da Penha: A Gazeta transmite sétima missa do Oitavário

A Festa da Penha 2022 segue com sua programação e neste sábado (23), às 16h, o tema da sétima missa do Oitavário é “Maria, caminho de saúde e salvação”. As Missas acontecem no campinho do Convento da Penha e os fiéis poderão acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube de A Gazeta.