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Fé e esperança

Festa da Penha: reveja a quarta missa do Oitavário

Fiéis acompanharam a transmissão pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2022 às 14:28

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 14:28

Em versão 100% presencial, a Festa da Penha 2022 tem como tema: “Saúde dos enfermos, rogai por nós”. As missas serão realizadas diariamente até o encerramento da festa, na segunda-feira (25), Dia de Nossa Senhora da Penha.
Nesta quarta-feira (20), às 16h, o tema da missa foi: “Saúde da fé” e os fiéis puderam acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube de A Gazeta.
Na segunda-feira (25), às 17h, a TV Gazeta e o G1 Espírito Santo transmitem ao vivo a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha.

Confira abaixo os temas tratados em cada dia de Missa do Oitavário:

Quinta-feira (21 de abril): O tema será: “Saúde das relações”.
Sexta-feira (22 de abril): O tema será: “Saúde do planeta”.
Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.
Domingo (24 de abril): O tema será: “Saúde integral”.
Segunda-feira (25 de abril): Encerramento da Festa da Penha 2022 e Dia de Nossa Senhora da Penha.

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