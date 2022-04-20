Festa da Penha: reveja a quarta missa do Oitavário

Em versão 100% presencial, a Festa da Penha 2022 tem como tema: “Saúde dos enfermos, rogai por nós”. As missas serão realizadas diariamente até o encerramento da festa, na segunda-feira (25), Dia de Nossa Senhora da Penha.

Nesta quarta-feira (20), às 16h, o tema da missa foi: “Saúde da fé” e os fiéis puderam acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube de A Gazeta.

Na segunda-feira (25), às 17h, a TV Gazeta e o G1 Espírito Santo transmitem ao vivo a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha.

Confira abaixo os temas tratados em cada dia de Missa do Oitavário:

Quinta-feira (21 de abril): O tema será: “Saúde das relações”.

Sexta-feira (22 de abril): O tema será: “Saúde do planeta”.

Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.

Domingo (24 de abril): O tema será: “Saúde integral”.