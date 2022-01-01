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Janeiro

Férias: oficinas gratuitas para crianças na Praça da Ciência em Vitória

Programação de férias na Praça da Ciência começa no dia 4 de janeiro e vai até o dia 30, com atividades de terça a domingo. Confira os horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2022 às 11:55

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 11:55

Visita guiada na Praça da Ciência, em Vitória
Visita guiada na Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira / PMV
Férias: oficinas gratuitas para crianças na Praça da Ciência em Vitória
Os brinquedos podem até parecer um pouco diferentes das pracinhas tradicionais, mas a diversão é garantida! Aliás, é sem igual! A Praça da Ciência, em Vitória, montou uma programação especial de férias e recebe visitantes de terça a domingo, de 4 a 30 de janeiro, para oficinas gratuitas.
As diversas atividades programadas não necessitam de inscrição prévia, os visitantes serão sempre atendidos por ordem de chegada.
O horário de atendimento ao público será das 8h às 12h e das 13h às 17h de terça a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o horário será das 8h às 12h.

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A equipe da Praça da Ciência organizará os visitantes em grupos para experiência e explicação dos conceitos de física, de forma lúdica e acessível.
Já a Escola da Ciência - Biologia e História fará exposição de parte do seu acervo, com monitores disponíveis para orientações, ao longo de todos os dias de programação. Serão três temas: “Ecossistema Restinga”, com animais taxidermizados; “Cozinha Capixaba”, com destaque para moqueca e a panela de barro; maquete do “Theatro Carlos Gomes”.
Visita guiada na Praça da Ciência, em Vitória
Visita guiada na Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira / PMV
O Planetário de Vitória apresentará uma sessão de Astronomia, voltada para o público infantil, com uso de equipamento audiovisual. A Escola de Inovação, por sua vez, mostrará a impressora 3D funcionando ao vivo e fará explanação sobre processos de fabricação digital.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Endereço: Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá - Vitória - ES

Terças-feiras

  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.
  • Oficina “Bolinha de Sabão” ou “Barco de Papel” ou “Câmera Escura”: das 9h30 às 11h.
  • Sessão de Astronomia: das 10h às 11h e das 15h às 16h.

Quartas-feiras

  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.
  • Oficina “Cometinha” ou “Localização espacial: da casa ao Sistema Solar” ou “Criando constelações” ou “Meu planeta”: das 10h às 10h40 e das 15h às 15h40.
  • Oficina “Bolinha de Sabão” ou “Barco de Papel” ou “Câmera Escura”: das 14h às 16h.

Quintas-feiras

  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.
  • Oficina “Taumatrópio” e “Chaveiro de animais marinhos”: dias 06, 13 e 20, das 9h30 às 11h. Dia 27, das 14h30 às 16h.
  • Sessão de Astronomia: das 10h às 11h e das 15h às 16h.

Sextas-feiras

  • Impressora 3D funcionando ao vivo: das 8h às 12h e das 13h às 17h.
  • Oficina “Taumatrópio” e “Chaveiro de animais marinhos”: dias 07, 14 e 21, das 9h30 às 11h. Dia 28, das 14h30 às 16h.
  • Oficina “Cometinha” ou “Localização espacial: da casa ao Sistema Solar” ou “Criando constelações” ou “Meu planeta”: das 10h às 10h40 e das 15h às 15h40.

Sábados

  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.
  • Oficina “Taumatrópio” e “Chaveiro de animais marinhos”: das 9h30 às 11h.
  • Oficina “Bolinha de Sabão” ou “Barco de Papel” ou “Câmera Escura”: das 9h30 às 11h.

Domingos

  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.
  • Oficina “Mangue Arteiro”: dias 09 e 23, das 10h às 11h.
  • Oficina “Taumatrópio” e “Chaveiro de animais marinhos”: dias 16 e3, das 9h30 às 11h.
  • Oficina “Bolinha de Sabão” ou “Barco de Papel” ou “Câmera Escura”: das 9h30 às 11h.

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