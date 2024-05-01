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Jardim da Penha

Feira de Antiguidades na Rua da Lama tem horário ampliado

Evento realizado mensalmente em Vitória passa a funcionar até as 16 horas a partir deste sábado (4); até abril o encerramento era às 15 horas

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 16:06

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 mai 2024 às 16:06
A feira de antiguidades será realizada na Rua da Lama em um sábado por mês
A feira de antiguidades é realizada na Rua da Lama  um sábado por mês Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Realizada uma vez por mês da Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, a Feira de Antiguidades passa a ter novo horário a partir deste mês de maio.  Sempre no primeiro sábado do mês, a feira ocorre agora das 9 às 16 horas. Antes, o encerramento era às 15 horas. O próximo evento será neste sábado (4).
O projeto é realizado desde dezembro de 2023.
No local, o novo se mescla ao antigo, com elementos de época como louças, objetos de decoração, relógios, bibelôs, bijuterias e colecionismos variados, como selos e moedas. Também é possível encontrar discos de vinil. Os visitantes também podem adquirir produtos como porcelanas, pratas, objetos de bronze, tapetes e mobílias.
Além de 20 expositores, entre artistas plásticos, colecionadores e apreciadores de objetos antigos, a feira conta com caricaturista produzindo seus trabalhos na hora, pintores produzindo quadros durante a realização do evento além de artistas de rua, como músicos e "estátua viva" que tiram da arte urbana o seu sustento.
Feira de Antiguidades na Rua da Lama tem horário ampliado

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