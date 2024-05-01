Feira de Antiguidades na Rua da Lama tem horário ampliado

A feira de antiguidades é realizada na Rua da Lama um sábado por mês Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Realizada uma vez por mês da Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, a Feira de Antiguidades passa a ter novo horário a partir deste mês de maio. Sempre no primeiro sábado do mês, a feira ocorre agora das 9 às 16 horas. Antes, o encerramento era às 15 horas. O próximo evento será neste sábado (4).

O projeto é realizado desde dezembro de 2023.

No local, o novo se mescla ao antigo, com elementos de época como louças, objetos de decoração, relógios, bibelôs, bijuterias e colecionismos variados, como selos e moedas. Também é possível encontrar discos de vinil. Os visitantes também podem adquirir produtos como porcelanas, pratas, objetos de bronze, tapetes e mobílias.

Além de 20 expositores, entre artistas plásticos, colecionadores e apreciadores de objetos antigos, a feira conta com caricaturista produzindo seus trabalhos na hora, pintores produzindo quadros durante a realização do evento além de artistas de rua, como músicos e "estátua viva" que tiram da arte urbana o seu sustento.