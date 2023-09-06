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Grande Vitória

Explosão e fogo em poste deixam imóveis sem energia em Vila Velha

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 set 2023 às 15:17

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 15:17

Mais um poste pegou fogo na Grande Vitória. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (6), na Praia da Costa, em Vila Velha. Os moradores da região contaram que primeiro ouviram um barulho semelhante ao de uma explosão, e, em seguida, perceberam o fogo no poste de energia.
Ainda segundo moradores, alguns condomínios da orla da Praia da Costa ficaram sem energia. Há também relatos de que não é a primeira vez que acontece esse tipo de incidente.
Procurada pela reportagem, a EDP informou que foi acionada para atender uma falta de energia em parte da Rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. “Uma equipe técnica foi prontamente encaminhada ao local e o fornecimento de energia foi normalizado. A causa está sendo apurada”, finalizou.

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