Explosão e fogo em poste deixam imóveis sem energia em Vila Velha

Ainda segundo moradores, alguns condomínios da orla da Praia da Costa ficaram sem energia. Há também relatos de que não é a primeira vez que acontece esse tipo de incidente.

Procurada pela reportagem, a EDP informou que foi acionada para atender uma falta de energia em parte da Rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. “Uma equipe técnica foi prontamente encaminhada ao local e o fornecimento de energia foi normalizado. A causa está sendo apurada”, finalizou.