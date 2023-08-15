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Espuma misteriosa embaixo da 2ª Ponte preocupa moradores da Grande Vitória

A suspeita é que a situação ocorra pela agitação das águas pluviais contaminadas por despejo de esgoto sanitário. Quem passa pelo local reclama da cena
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 ago 2023 às 18:28

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 18:28

Quem trafega pela Segunda Ponte já pode ter se deparado com ela: uma espuma branca, que aparece sobretudo pela manhã e quase deságua na Baía de Vitória, mas é impedida por uma rede de contenção. Um vídeo, gravado e enviado ao site A Gazeta, flagrou a cena curiosa entre os municípios de Cariacica Vila Velha. 
A imagem foi feita de dentro de um coletivo, no sentido Cariacica-Vitória, por uma passageira que preferiu não se identificar. De acordo com ela, a situação já se arrasta há meses – entretanto, algumas intervenções chegaram a ser feitas, pois o fluxo diminuiu. A mulher afirma que costuma passar pelo local por volta das 06h30, momento em que sempre vê a espuma.
"Todos no ônibus comentam e ficam chocados pela quantidade, mas ninguém se incomoda ao ponto de procurar saber qual a procedência do que vem sendo lançada no meio-ambiente. É fato que vai causar algum impacto", afirmou.

De quem é a culpa? 

Desde a última quarta-feira (09), quando o vídeo foi enviado para o site, a reportagem demandou várias entidades que pudessem ser responsáveis pelo local. Contudo, a cada novo retorno, os órgãos se esquivavam da culpa, transferindo-a para outras pastas ou administrações municipais. 
Inicialmente, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que não encontrou nenhuma atividade que possa ter dado origem ao problema. "Acredita-se que veio trazido pelo canal do Rio Marinho de Cariacica", destacou.
Já a Prefeitura de Cariacica, em nota, destacou que "possivelmente a espuma decorreu devido à turbulência da água liberada pelas comportas abertas" da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Marinho, gerida pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Houve a promessa, ainda, de que uma equipe de fiscalização ambiental do município iria até ao local verificar a situação.
Governo do Estado, por meio da Sedurb, pontuou que já existem medidas e ações visando minimizar a geração de espuma nas EBAP Cobilândia, Marilândia e Marinho. "As espumas ocorrem pela agitação das águas pluviais contaminadas por contribuições de esgoto sanitário. A carga de esgoto permanece a mesma existente antes das obras das estações, porém, não havia a formação de espuma, pois não se gerava o turbilhoamento proveniente das bombas", ressaltou. 
Ainda segundo o órgão, o tratamento químico não é possível, tendo em vista a grande vazão bombeada e a pouca efetividade: "As bombas não serão acionadas em períodos de seca, o qual tem por objetivo manter os canais em nível baixo para aumentar a capacidade de armazenamento da água em eventual chuva".
"Para isso, a Prefeitura de Vila Velha acompanhará a previsão do tempo, acionando as bombas em período de seca apenas no tempo suficiente para baixar o nível dos canais, e em quantidade reduzida. Em períodos chuvosos a formação de espuma diminui de forma considerável, devido a diluição do esgoto existente, o que permitirá a operação de um maior número de bombas. Porém, mesmo nessa situação, a Prefeitura de Vila Velha operará o sistema de forma otimizada, sempre buscando a menor formação de espuma possível"
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) - Representante do Governo do ES
Questionada sobre a presença do esgoto, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) afirmou que uma equipe técnica esteve no local na terça-feira (14) e não constatou nenhuma irregularidade que contribuísse para o problema. 
Espuma misteriosa embaixo da 2ª Ponte preocupa moradores da Grande Vitória

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