ES já tem 365 casos confirmados da Febre do Oropouche em 2024

O mosquito-pólvora é transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou que o Espírito Santo chegou à marca de 365 casos confirmados da Febre de Oropouche em 2024. Os dados foram informados pela pasta no boletim epidemiológico publicado na última quinta-feira (4).

O município com maior incidência da doença é Laranja da Terra, no Noroeste capixaba, com 102 casos confirmados. Rio Bananal (Norte) e Colatina (Noroeste), com 68 e 48 casos, respectivamente, vêm na sequência como as cidades onde há alta no número de infectados. Na Grande Vitória, Fundão é o município com o maior número de casos confirmados: 10 notificações.

A circulação da Febre de Oropouche no Espírito Santo foi confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) em abril deste ano. A doença, que até então era pouco conhecida no Estado, é causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae, e comum na região amazônica do Brasil.

Os sintomas da doença são semelhantes aos da dengue: febre, cefaleia (dor de cabeça), dores no corpo e articulações, calafrios, náuseas e vômito, fotofobia e tontura. Entretanto, diferente da dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a Febre de Oropouche tem como vetor primário o inseto Culicoides paraensis —conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.