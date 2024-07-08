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ES já tem 365 casos confirmados da Febre do Oropouche em 2024

Circulação da doença no Espírito Santo foi confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) em abril deste ano
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

08 jul 2024 às 10:12

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 10:12

O mosquito-pólvora é o rtansmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue
O mosquito-pólvora é transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou que o Espírito Santo chegou à marca de 365 casos confirmados da Febre de Oropouche em 2024. Os dados foram informados pela pasta no boletim epidemiológico publicado na última quinta-feira (4).
O município com maior incidência da doença é Laranja da Terra, no Noroeste capixaba, com 102 casos confirmados. Rio Bananal (Norte) e Colatina (Noroeste), com 68 e 48 casos, respectivamente, vêm na sequência como as cidades onde há alta no número de infectados. Na Grande Vitória, Fundão é o município com o maior número de casos confirmados: 10 notificações.
A circulação da Febre de Oropouche no Espírito Santo foi confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) em abril deste ano. A doença, que até então era pouco conhecida no Estado, é causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae, e comum na região amazônica do Brasil.
Os sintomas da doença são semelhantes aos da dengue: febre, cefaleia (dor de cabeça), dores no corpo e articulações, calafrios, náuseas e vômito, fotofobia e tontura. Entretanto, diferente da dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a Febre de Oropouche tem como vetor primário o inseto Culicoides paraensis —conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.
O mosquito-pólvora possui coloração que varia de cinza a castanho escuro, com asas curtas e largas, e o tamanho variando de um a três milímetros. A doença não é considerada grave e nenhum óbito foi confirmado no Espírito Santo até o momento.

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