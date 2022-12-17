ES aplica quase 12 mil doses de vacina no Dia D neste sábado (17)

O último Dia D de vacinação do ano no Espírito Santo rendeu quase 12 mil doses aplicadas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o número chegou a 11.884 na campanha que aconteceu neste sábado (17).
O Dia D contemplou, além de doses contra a Covid-19, a multivacinação, com doses contra a influenza, meningite, sarampo e demais vacinas de rotina. A multivacinação oportuniza a imunização daqueles que estejam com esquemas incompletos ou que ainda não receberam as vacinas, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.
A Sesa destacou, ainda, que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para toda a população acima dos seis meses de idade. A imunização de crianças de seis meses a menores de três anos acontece de acordo com operacionalização do município, seguindo a orientação da Resolução CIB nº 267/2022.
“Ainda temos uma baixíssima adesão de pais e responsáveis pela imunização das crianças contra a Covid-19. As vacinas são seguras e, o mais importante, protegem a nós e também as crianças de evoluir a casos graves e a óbito. Além disso, no dia D teremos a oferta de outros imunizantes, dando mais uma oportunidade para que a família atualize a caderneta de vacinação”, ressaltou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.