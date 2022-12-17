ES aplica quase 12 mil doses de vacina no Dia D neste sábado (17)

A Sesa destacou, ainda, que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para toda a população acima dos seis meses de idade. A imunização de crianças de seis meses a menores de três anos acontece de acordo com operacionalização do município, seguindo a orientação da Resolução CIB nº 267/2022.

“Ainda temos uma baixíssima adesão de pais e responsáveis pela imunização das crianças contra a Covid-19. As vacinas são seguras e, o mais importante, protegem a nós e também as crianças de evoluir a casos graves e a óbito. Além disso, no dia D teremos a oferta de outros imunizantes, dando mais uma oportunidade para que a família atualize a caderneta de vacinação”, ressaltou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.