Erosão causada pelo mar destrói calçada e interdita praia em Marataízes

Um trecho de acesso à praia foi interditado na terça-feira (18) na Orla de Lagoa Funda, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. A interdição foi realizada pela secretaria de obras do município para evitar acidentes devido ao avanço do mar ter causado uma erosão no local, resultando em um barranco de 2 metros de altura e danos na calçada.
O local já necessitava de obras de reparo, contudo, em dezembro de 2024 o prefeito Tininho Batista (PSB) ordenou a paralização de sete obras por falta de verba.
Entre as obras suspensas, estava prevista a revitalização da Orla de Lagoa Funda, que custaria ao município o valor de R$ 21.355.803,34, com entrega prevista para setembro de 2024. Na época, a prefeitura afirmou que a retomada das obras ficaria sob responsabilidade do próximo gestor público.
Na segunda-feira (17), a atual gestão da prefeitura de Marataízes, agora realizada por Toninho Bitencourt (PODEMOS), anunciou a retomada das obras de pavimentação da Orla. No local, serão realizadas a pavimentação da via, drenagem pluvial, construção de calçadas acessíveis e instalação de iluminação pública. Segundo a prefeitura, a expectativa é que a requalificação da orla traga benefícios diretos para o desenvolvimento econômico da região, impulsionando o turismo e o comércio local.