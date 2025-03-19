Erosão causada pelo mar destrói calçada e interdita praia em Marataízes

Orla de Lagoa Funda sofre com erosão causada pelo mar Crédito: Renato Peixoto

Um trecho de acesso à praia foi interditado na terça-feira (18) na Orla de Lagoa Funda, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. A interdição foi realizada pela secretaria de obras do município para evitar acidentes devido ao avanço do mar ter causado uma erosão no local, resultando em um barranco de 2 metros de altura e danos na calçada.

Entre as obras suspensas, estava prevista a revitalização da Orla de Lagoa Funda, que custaria ao município o valor de R$ 21.355.803,34, com entrega prevista para setembro de 2024. Na época, a prefeitura afirmou que a retomada das obras ficaria sob responsabilidade do próximo gestor público.