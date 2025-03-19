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Litoral Sul

Erosão causada pelo mar destrói calçada e interdita praia em Marataízes

Ex-prefeito suspendeu em dezembro obras que reparariam a Orla de Lagoa Funda; atual gestão retomou obras na segunda-feira (17)

Publicado em 19 de Março de 2025 às 19:22

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 mar 2025 às 19:22
Orla de Lagoa Funda sofre com erosão causada pelo mar
Orla de Lagoa Funda sofre com erosão causada pelo mar Crédito: Renato Peixoto
Um trecho de acesso à praia foi interditado na terça-feira (18) na Orla de Lagoa Funda, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. A interdição foi realizada pela secretaria de obras do município para evitar acidentes devido ao avanço do mar ter causado uma erosão no local, resultando em um barranco de 2 metros de altura e danos na calçada. 
O local já necessitava de obras de reparo, contudo, em dezembro de 2024 o prefeito Tininho Batista (PSB) ordenou a paralização de sete obras por falta de verba
Entre as obras suspensas, estava prevista a revitalização da Orla de Lagoa Funda, que custaria ao município o valor de R$ 21.355.803,34, com entrega prevista para setembro de 2024. Na época, a prefeitura afirmou que a retomada das obras ficaria sob responsabilidade do próximo gestor público.
Na segunda-feira (17), a atual gestão da prefeitura de Marataízes, agora realizada por Toninho Bitencourt (PODEMOS), anunciou a retomada das obras de pavimentação da Orla. No local, serão realizadas a pavimentação da via, drenagem pluvial, construção de calçadas acessíveis e instalação de iluminação pública. Segundo a prefeitura, a expectativa é que a requalificação da orla traga benefícios diretos para o desenvolvimento econômico da região, impulsionando o turismo e o comércio local.

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