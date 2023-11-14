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Quadro de respostas

Enem 2023: gabarito oficial é divulgado pelo Inep; confira

Provas foram realizadas nos dias 5 e 12 de novembro por 2,7 milhões de estudantes em todo o país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2023 às 19:21

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 19:21

Caderno do Enem 2023
Caderno do Enem 2023 Crédito: Reprodução
SÃO PAULO E BRASÍLIA - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta terça-feira (14) o gabarito oficial do Enem 2023. A liberação do quadro de respostas do exame estava programada para o próximo dia 24, mas o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou no domingo (12) que seria antecipada.
Os candidatos já podem consultar o gabarito na página oficial do órgão.
Mesmo com os gabaritos das provas, os participantes ainda não conseguem saber a nota que tiveram na prova. Os resultados individuais só serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024, na página do participante.
A prova do Enem é elaborada com o modelo da TRI (Teoria de Resposta ao Item), assim as notas finais variam de acordo com quais itens foram anotados corretamente —e não leva em conta apenas a quantidade de acertos.

Gabarito 1º Dia - Caderno Branco 

Gabarito Enem prova branca - primeiro dia
Gabarito Enem caderno branco - primeiro dia Crédito: Inep

Gabarito 1º Dia - Caderno Rosa

Gabarito Enem prova rosa - primeiro dia
Gabarito Enem caderno rosa - primeiro dia Crédito: Inep

Gabarito 1º Dia - Caderno azul

Gabarito Enem prova azul - primeiro dia
Gabarito Enem caderno azul - primeiro dia Crédito: Inep

Gabarito 1º Dia - Caderno amarelo

Gabarito Enem prova amarela - primeiro dia
Gabarito Enem prova amarela - primeiro dia Crédito: Inep

Gabarito 2º Dia - Caderno Cinza

Gabarito Enem prova cinza - segundo dia
Gabarito Enem Caderno cinza - segundo dia Crédito: Inep

Gabarito 2º Dia - Caderno Rosa

Gabarito Enem prova rosa - segundo dia
Gabarito Enem Caderno rosa - segundo dia Crédito: Inep

Gabarito 2º Dia - Caderno azul

Gabarito Enem prova azul - segundo dia
Gabarito Enem Caderno azul - segundo dia Crédito: Inep

Gabarito 2º Dia - Caderno amarelo

Gabarito Enem prova amarela - segundo dia
Gabarito Enem Caderno amarelo - segundo dia Crédito: Inep
Também no domingo (12), o governo informou que quase um terço dos inscritos no Enem não compareceu aos dois dias de prova. Dos 3,9 milhões de inscritos, 1,2 milhão não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT).
A taxa de abstenção do exame foi de 32%, seguindo o padrão dos últimos anos, de acordo com dados divulgados pelo governo. No Enem do ano passado, faltaram aos dois dias do exame 32,1% dos inscritos.

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