Empresário lança livro com 123 artigos sobre temas do dia a dia do ES

Luiz Carlos Menezes selecionou 123 artigos para o livro Aprender & Opinar Crédito: Acervo pessoal

O empresário, engenheiro civil e escritor Luiz Carlos Menezes lança o livro Aprender & Opinar, nesta quarta-feira (28), às 18 horas, no Hotel Senac, na Ilha do Boi, em Vitória. A obra vai reunir, em 317 páginas, 123 artigos publicados pelo autor em sites e jornais do Estado, com temas diversos relacionados ao Espírito Santo e ao Brasil. Toda a renda obtida com a venda da publicação será destinada ao Asilo dos Idosos de Vitória, que fica em Monte Belo.

Além de trazer assuntos debatidos pelo autor sobre desenvolvimento e a mobilidade urbana no Estado, o livro também pretende servir de incentivo a quem está na terceira idade. Aos 79 anos, Luiz Carlos Menezes afirma que é essencial mostrar a importância de se manter ativo, buscando novos aprendizados e conhecimentos.

“Se eu fosse resumir tudo o que falei até o momento seria com esta frase: ‘Para aprender, não tem idade’. A gente aprende coisas simples e complexas que são importantes. O aprendizado e a fonte de conhecimento são inesgotáveis”, ressalta o autor.

Trajetória até a escrita

Para chegar até a publicação de Aprender & Opinar, Luiz Carlos Menezes começou sua trajetória escrevendo artigos para os principais jornais do Estado, há cerca de 30 anos, com a marca da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES).

“Enviava artigos para a A Gazeta e tive muito material publicado. Isso me permitiu manter contato e proximidade com Cariê (Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, fundador da Rede Gazeta) ", conta Luiz Carlos.

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Segundo o escritor, todos os artigos publicados foram para um acervo pessoal. Dos 150 escritos guardados, 123 foram escolhidos para compor a sua segunda obra. O primeiro livro, “Longa Caminhada”, falava sobre sua trajetória no mercado imobiliário capixaba.

Livro vai ser lançado nesta quarta-feira (28), no Hotel Senac, em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

Assuntos abordados

Entre os temas abordados no livro estão assuntos atuais, como o sistema aquaviário e as ciclovias da Terceira Ponte e da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Iniciativas que foram defendidas pelo engenheiro e empresário em audiências públicas, com base em estudos e também da observação de lugares que utilizam os serviços.

"Eu viajo naturalmente por prazer. Então, tiro fotos e observo. Assim, vou acumulando esses conhecimentos que podem ser defendidos por aqui" Luiz Carlos Menezes - Empresário, engenheiro civil e escritor