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No interior paulista

Empresário do ES morre ao bater moto durante viagem com o pai para o Chile

Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, e o pai haviam saído do Estado em direção à Cordilheira dos Andes; moto conduzida pelo jovem bateu de frente com caminhão, em rodovia de São Paulo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 fev 2023 às 16:44

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 16:44

O empresário capixaba Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente de moto em São Paulo.
Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente de moto em São Paulo. Crédito: Redes sociais
O empresário capixaba Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente na manhã de sexta-feira (24), na Rodovia Rachid Rayes, entre os municípios de Assis e Marília, em São Paulo. Ele e o pai haviam saído do Espírito Santo e viajavam em motos separadas, ambas do modelo BMW GS800, em direção ao Chile. A moto que o empresário pilotava bateu de frente com um caminhão. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária para o G1 Bauru e Marília, o empresário teria feito uma ultrapassagem em local proibido e batido de frente em um caminhão. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e se chocou com a lateral de outro caminhão. Os motoristas não ficaram feridos, assim como o pai do jovem, que seguia pouco atrás e não se envolveu no acidente.
A família do empresário é de Montanha, município do Norte do Estado. De acordo com a Polícia, pai e filho viajavam rumo a San Pedro do Atacama, cidade situada na Cordilheira dos Andes, no Chile.
Na noite de quinta-feira (23), Ítalo havia compartilhado, nas redes sociais, uma foto ao lado do pai. No momento do registro, a dupla estava em Belo Horizonte (MG) e tinha como destino Marília (SP). Ao todo, já haviam percorrido 780 km desde o início da viagem.
Nas redes sociais, Ítalo compartilhava fotos das viagens que fazia ao lado da companheira: a moto. Em uma das publicações, o jovem escreveu “Por do sol incrível depois de subir as dunas com ela”.
O empresário capixaba Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente de moto em São Paulo.
Nas redes sociais, Ítalo compartilhava fotos das viagens que fazia de moto Crédito: Redes sociais
Ítalo era economista e sócio da Porte Investimentos, que presta assessoria de investimentos. A empresa lamentou a morte do empresário.
O empresário capixaba Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente de moto em São Paulo.
Ítalo era economista e sócio da Porte Investimentos Crédito: Redes sociais
Ainda de acordo com informações do G1, o Instituto Médico Legal (IML) de Marília (SP) informou que a família de Ítalo já realizou o traslado do corpo para o Espírito Santo. Em mensagem nas redes sociais, familiares informaram que o velório e o enterro estavam marcados para acontecer em Montanha.

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