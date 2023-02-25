Empresário do ES morre ao bater moto durante viagem com o pai para o Chile

Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente de moto em São Paulo. Crédito: Redes sociais

O empresário capixaba Ítalo Depolo Barcelos, de 25 anos, morreu em um acidente na manhã de sexta-feira (24), na Rodovia Rachid Rayes, entre os municípios de Assis e Marília, em São Paulo . Ele e o pai haviam saído do Espírito Santo e viajavam em motos separadas, ambas do modelo BMW GS800, em direção ao Chile. A moto que o empresário pilotava bateu de frente com um caminhão. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária para o G1 Bauru e Marília, o empresário teria feito uma ultrapassagem em local proibido e batido de frente em um caminhão. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e se chocou com a lateral de outro caminhão. Os motoristas não ficaram feridos, assim como o pai do jovem, que seguia pouco atrás e não se envolveu no acidente.

A família do empresário é de Montanha , município do Norte do Estado. De acordo com a Polícia, pai e filho viajavam rumo a San Pedro do Atacama, cidade situada na Cordilheira dos Andes, no Chile.

Na noite de quinta-feira (23), Ítalo havia compartilhado, nas redes sociais, uma foto ao lado do pai. No momento do registro, a dupla estava em Belo Horizonte (MG) e tinha como destino Marília (SP). Ao todo, já haviam percorrido 780 km desde o início da viagem.

Nas redes sociais, Ítalo compartilhava fotos das viagens que fazia ao lado da companheira: a moto. Em uma das publicações, o jovem escreveu “Por do sol incrível depois de subir as dunas com ela”.

Nas redes sociais, Ítalo compartilhava fotos das viagens que fazia de moto Crédito: Redes sociais

Ítalo era economista e sócio da Porte Investimentos, que presta assessoria de investimentos. A empresa lamentou a morte do empresário.

Ítalo era economista e sócio da Porte Investimentos Crédito: Redes sociais