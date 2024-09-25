EducarES dá lições de convivência entre gerações no mercado de trabalho

Serginho Groisman conduziu o bate-bapo com convidados e a plateia no EducarES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Centro de Convenções de Vitória se transformou em uma arena de conhecimento, nesta quarta-feira (25), com a realização do EducarES. O evento, conduzido pelo apresentador Serginho Groisman, contou com um diálogo pautado por questões como diversidade, conflito de gerações e, principalmente, a influência da tecnologia nas novas relações de trabalho, com um toque de humor e leveza característicos do convidado especial, que já comanda o programa Altas Horas, da TV Globo, há quase 24 anos.

Na conversa, profissionais das mais diversas áreas puderam expor suas visões sobre o tema “As diferentes gerações no ambiente de trabalho”, escolhido para a edição deste ano. Alunos e professores de escolas públicas e particulares da Grande Vitória e de outras regiões do Espírito Santo também participaram do debate.

Entre os convidados da conversa, estiveram Luciana Lessa, mestre em Diversidade Etária e Inovação; Marcos Pietralonga e Letícia Krebel, analistas de Controle de Qualidade da ArcelorMittal, unidade Tubarão; Igor Thiago Filho, desenvolvedor de software; Richardson Schmittel, Diretor Regional do Senac-ES; Carla Andresa, capitã do Corpo de Bombeiros Militar; e André Prando, músico.

A mudanças tanto no mercado de trabalho quanto na educação foram um dos destaques no bate-papo. Um dos convidados do evento, Richardson Schmittel destacou o choque de gerações vivido hoje nas empresas.

"Temos várias gerações convivendo nas empresas, com a tecnologia chegando muito forte no cotidiano. E tudo isso se reflete também no ambiente educacional. Hoje, não se fala tanto em sala de aula, mas sim em um ambiente de aprendizagem, que pode ser uma sala física, virtual, um laboratório ou uma visita”, afirma.

Entre tantas transformações em diferentes áreas, uma chegou para ficar em grande parte dos modelos de trabalho: o home office. Amplamente adotado durante a pandemia da covid-19 em função da impossibilidade do trabalho presencial, a modalidade já é a queridinha de parte dos trabalhadores, como Igor Thiago Filho, desenvolvedor de software que atua profissionalmente 100% em sua residência.

Ele afirma que sua produtividade aumentou muito desde que começou a trabalhar em casa. "Passei a não precisar do deslocamento e também consegui criar meu próprio ambiente de trabalho, além de definir meus horários de disponibilidade”, detalha.

EducarES no Centro de Convenções de Vitória

Novas gerações

No EducarES, a importância da diversidade geracional para o ambiente profissional também esteve no centro das discussões. “Essa nova geração tem muito mais conhecimento de tecnologia do que nós. E é por isso que a gente precisa estar com humildade tanto para ensinar quanto para aprender, porque eles trazem muita novidade”, afirma Marcos Pietralonga, analista de Controle da ArcelorMittal, unidade Tubarão.

A troca de vivências entre gerações possibilitada pelo EducarES também motivou os jovens. Foi o que demonstrou o estudante Rodrigo Rocha, de 16 anos, que roubou a cena ao falar sobre sua atuação na produção e venda de palhas italianas.

Em conversa com Serginho Groisman, o adolescente contou que começou a vender o doce pensando no futuro profissional. “Quero cursar Gastronomia e, inclusive, já estou juntando dinheiro para construir um espaço no meu terraço só para a produção da palha italiana. Muitos jovens da minha idade só ficam no celular, mas coisas tão simples que podemos fazer com as próprias mãos podem mudar a nossa vida”, conta Rodrigo.

Já o estudante Mathias Maitan, de 16 anos, disse que o EducarES o ajudou a expandir os horizontes em relação ao futuro profissional. Embora esteja decidido a investir na área de Tecnologia, ele ainda não sabe qual direção seguir e diz que o evento foi essencial para mostrar profissionais bem sucedidos que começaram em posições menores.

"É uma inspiração saber que todo professor já foi aluno, todo cantor já foi fã. Então, é muito legal saber que essas pessoas começaram de baixo e tiveram sucesso, como eu quero ter, podendo dar uma boa condição para os meus pais”, comentou Mathias.

Tendências para o futuro

E o que o futuro reserva para os profissionais no mercado de trabalho? Quais serão as áreas de maior crescimento? Richardson Schmittel, do Senac-ES, apontou algumas tendências. “A média de idade está subindo no mundo inteiro. Então, a economia do cuidado, ou seja, a área da saúde, tende a crescer muito juntamente com a economia verde, pois agora as atividades econômicas visam à preservação do meio ambiente”, observa.

Segundo Bruno Pereira, gerente de Educação do Senac-ES, o futuro também promete boas novas no que diz respeito à convivência entre diferentes gerações no mercado de trabalho: “Trabalhar com a juventude é muito vantajoso, pois ela chega com energia e vontade, além de ter vantagem digital e bagagem tecnológica, o que agrega muito valor a uma empresa”.