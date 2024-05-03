Drone ajuda a mapear reconstrução de cidade destruída por enchentes no ES

Imagens topográficas da Praça da Estação Ferroviária, em Mimoso do Sul Crédito: VIAVOZ PROJETOS

"Nosso principal objetivo é acelerar o tempo de resposta para o público, para munícipes e visitantes, para voltar a dar esperança, para que as pessoas possam conviver novamente nesses espaços" Marcos Castanheira - Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Mimoso do Sul

De acordo com o secretário, o drone, que pertence a uma empresa contratada, atua como uma espécie de “scanner”, fazendo levantamentos topográficos. O objetivo é mapear ruas, avenidas, encostas, muros, praças, quadras, prédios públicos e privados, todos atingidos pela enchente. “O equipamento faz o mapeamento geral do ambiente em escala real, com todas suas particularidades”, explica Marcos Castanheira.

Como funciona?

As imagens coletadas pelo drone são sobrepostas às informações tradicionalmente colhidas em terra, possibilitando um novo ângulo de informações sobre o terreno, somando diferentes pontos de informações. Os equipamentos aéreos começaram a ser utilizados na última terça-feira (30), com apoio do Governo do Estado.

Segundo o secretário, a tecnologia é utilizada principalmente pelo potencial de acelerar essa tomada de informações. “Com drone e o scanner eu consigo reduzir em torno de 90% no meu tempo de levantamento em campo se fosse manual com trena”, explica Marcos Castanheira.