'Dor muito forte': pescador fraturou coluna após ser atacado por boi no ES

Erenildo ficou internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus , e recebeu alta na tarde desta quarta-feira. No momento do acidente, por volta de 5h30, ele seguia para mais um dia de pescaria que é a sua única fonte de renda.

De cinta e após tomar alguns medicamentos, o pescador disse em entrevista à TV Gazeta que está sentindo muitas dores.

"Estou sentindo uma dor muito forte nos ossos da coluna e quando tusso dá aquela dor forte do lado das costas" Erenildo Félix Gomes - Pescador

Moradores contaram que o boi vinha de uma fazenda perto passando por uma principal via da comunidade e já tinha passado antes por um ônibus escolar. À noite, depois do acidente, o animal foi visto andando pelas ruas da comunidade do Vasquinho.

O motociclista falou que só deu tempo de colocar a mão na cabeça do animal para reduzir o impacto da queda.

"Eu parei minha moto pra ver se ele voltava. Ele ficou de cabeça baixa, olhou pra mim, e foi quando ele partiu pra cima. Só deu tempo de pular da moto e ele me jogar à distância. Quando ele deu a cabeçada, eu coloquei a mão na cabeça dele para o chifre dele não me pegar porque eu estava de paletó. Minha sorte foi primeiramente Deus, eu não ter quebrado a coluna e a clavícula, e o cachorro do vaqueiro que foi atrás e ele saiu na carreira pro meio do mato" Erenildo Félix Gomes - Pescador

Erenildo ficou internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, e recebeu alta na tarde desta quarta-feira Crédito: Divulgação/Raphael Verly

Segundo moradores, há muitas fazendas na região e com frequência são registradas fugas de animais.

"A gente conversa, mas só falam que arrebentou a cerca e nunca tomam providência" Reginaldo - Morador da Comunidade do Vasquinhos

Erenildo disse que vai seguir à risca a recomendação de repouso absoluto do médico, mas sua preocupação é com as contas da casa e as despesas do tratamento.

"Eu vivo do caranguejo. São 30 dias que vou ficar parado, pago luz, pago aluguel, água, pensão e não sei o que fazer" Erenildo Félix Gomes - Pescador atacado por boi

O dono do animal fez contato com o pescador arremessado e ficou de ir até a casa de Erenildo.

Médico veterinário comenta o caso

O médico veterinário Marcos Antonio Correia disse o fato de o boi atacar o motociclista pode ser visto como natural.

"Os bovinos são animais que vivem em comunidades, manadas, e como comportamento natural, quando eles estão sós, ficam mais assustados. Têm raças mais dóceis e mais agressivas, nervosas e estressadas. Pelo que a gente percebeu no vídeo, ele é anelorado, da raça nelore. O nelore por si só é uma raça mais assustada, estressada. Esse comportamento junto com o fato dele estar sozinho ali acaba desencadeando um ataque" Marcos Antonio Correia - Médico Veterinário

O motociclista falou que só deu tempo de colocar a mão na cabeça do animal para reduzir o impacto da queda. Crédito: Divulgação/Raphael Verly

O veterinário disse ainda que ao se deparar com um animal, o ataque pode ser evitado se a pessoa não correr.

"Em fuga, o animal que está atrás como instinto natural vai correr atrás de você, seja cachorro ou outro animal. Às vezes, você ficando parado consegue intimidar. Na hora que ele soltou a moto no chão e correu, o boi correu atrás dele e deu uma cabeçada nele. O que a gente tem que trabalhar é que é um comportamento normal dos animais. É importante frisar o risco de animais soltos em vias públicas" Marcos Antonio Correia - Médico Veterinário

De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), é obrigação das prefeituras fiscalizarem animais caminhando em vias públicas. Entretanto, as prefeituras de São Mateus e Conceição da Barra disseram não reconhecer a comunidade Vasquinho como parte dos municípios.

Ataque foi flagrado por câmeras de segurança

Uma câmera de segurança registrou o momento do ataque. Eram 5h40, quando o pescador estava passando de moto por uma estrada de terra na comunidade do Vasquinho, zona rural de São Mateus (veja acima).

O boi estava andando solto perto de um gramado e chegou a parar ao ver Erenildo chegando de moto na estrada.

Erenildo parou a moto um pouco antes de chegar perto do animal, mas o boi começa a correr em direção ao pescador na moto. O homem abandona a moto e tenta fugir, mas o boi consegue alcançar Erenildo e o joga para cima.

O pescador cai de costas no chão e o capacete voa para longe. Depois disso, o boi some da tela e o homem tenta levantar do chão mas cai novamente e depois fica deitado no chão, parecendo rolar de dor.

Depois de um tempo, Erenildo consegue sentar na estrada. O pescador ia pegar caranguejos, há cerca de quatro quilômetros do local onde foi atacado.

Depois do ataque, uma moradora da região chamou o Corpo de Bombeiros e Erenildo foi levado para o Hospital Roberto Silvares, onde ficou até o final da tarde de quarta-feira, e depois teve alta.