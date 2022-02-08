Deque da Praça do Papa vai passar por reforma em Vitória

Deque da Praça do Papa tem madeiras soltas no piso e nos bancos Crédito: Vitor Jubini

A área de lazer da Praça do Papa, um dos principais pontos turísticos de Vitória , está com a estrutura danificada, principalmente no deque de madeira, com peças soltas tanto nos bancos quanto no piso. A Prefeitura da Capital , porém, garantiu que a área será reformada em breve.

Imagens do repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, feitas na manhã desta terça-feira (8), mostram os danos na estrutura. Alguns bancos estão sem a parte do assento e buracos no piso oferecem risco de queda a quem se aproxima da borda.

Bancos da área de lazer da Praça do Papa estão sem a madeira que faz o assento Crédito: Vitor Jubini

De acordo com a administração, engenheiros da Central de Serviços estiveram no local e foi feito o levantamento da madeira necessária para serem feitos os reparos.

A Prefeitura acrescentou que foi emitida a ordem de serviço para a compra do material para que a manutenção seja concluída. O prazo para a realização dos reparos, conforme a administração, é de 60 dias.

Buracos no piso do deque de madeira oferecem risco de queda a quem se aproxima da borda da estrutura Crédito: Vitor Jubini

OUTRAS REFORMAS NA ORLA

A Prefeitura de Vitória informou também que faz vistorias diárias nos deques da orla da cidade. Conforme a administração, a Central de Serviços fez reparos nos equipamentos instalados no calçadão de Camburi e inaugurou um moderno espaço para as aulas do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), em Jardim Camburi.