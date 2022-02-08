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Restauração

Deque da Praça do Papa vai passar por reforma em Vitória

Estrutura está com peças de madeira em falta nos bancos e também no piso; Prefeitura informou que já foi feito o levantamento do material para o reparo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:36

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:36
Deque da Praça do Papa tem madeiras soltas no piso e nos bancos
Deque da Praça do Papa tem madeiras soltas no piso e nos bancos Crédito: Vitor Jubini
A área de lazer da Praça do Papa, um dos principais pontos turísticos de Vitória, está com a estrutura danificada, principalmente no deque de madeira, com peças soltas tanto nos bancos quanto no piso. A Prefeitura da Capital, porém, garantiu que a área será reformada em breve.
Imagens do repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, feitas na manhã desta terça-feira (8), mostram os danos na estrutura. Alguns bancos estão sem a parte do assento e buracos no piso oferecem risco de queda a quem se aproxima da borda.
Deque da Praça do Papa tem madeiras soltas no piso e nos bancos
Bancos da área de lazer da Praça do Papa estão sem a madeira que faz o assento Crédito: Vitor Jubini
De acordo com a administração, engenheiros da Central de Serviços estiveram no local e foi feito o levantamento da madeira necessária para serem feitos os reparos.
A Prefeitura acrescentou que foi emitida a ordem de serviço para a compra do material para que a manutenção seja concluída. O prazo para a realização dos reparos, conforme a administração, é de 60 dias.
Deque da Praça do Papa tem madeiras soltas no piso e nos bancos
Buracos no piso do deque de madeira oferecem risco de queda a quem se aproxima da borda da estrutura Crédito: Vitor Jubini

OUTRAS REFORMAS NA ORLA

A Prefeitura de Vitória informou também que faz vistorias diárias nos deques da orla da cidade. Conforme a administração, a Central de Serviços fez reparos nos equipamentos instalados no calçadão de Camburi e inaugurou um moderno espaço para as aulas do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), em Jardim Camburi.
"A reforma visou melhorar a qualidade do equipamento, bem como reduzir os custos com manutenção, visto que o concreto é mais fácil de ser mantido do que o anterior, que era de madeira paraju", diz a nota da prefeitura.

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