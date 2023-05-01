Dengue no ES: quase metade dos mortos eram diabéticos e/ou hipertensos

Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue Crédito: Divulgação

Dos 43 óbitos confirmados até o momento, 24 deles eram de pessoas com uma ou mais comorbidades, correspondendo a cerca de 56%. Entre as doenças pré-existentes nas vítimas estão: doenças autoimunes, respiratórias, diabetes e hipertensão – a maioria tinha as duas últimas (não foi detalhado quantos tinham somente uma delas, e quantos tinham ambas).

As comorbidades são doenças ou condições que podem potencializar os riscos à saúde, no caso de o portador vir a se infectar com algum agente patogênico. No caso da dengue no Espírito Santo, os dados mostram que a maioria dos óbitos tem outras doenças de base, com destaque para a hipertensão.

“A hipertensão era comum em 18 dos 24 óbitos por dengue que tinham comorbidades. É importante que todos, tendo ou não comorbidade, possam se cuidar contra a dengue, ajudando na fiscalização dos locais, na limpeza, utilizando repelente, etc. Além disso, aqueles que já têm uma doença de base, é importante não deixar de se cuidar e fazer o tratamento adequado”, informou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso.

Em relação à faixa etária das vítimas, cerca de 76% deles ocorreram em pessoas com mais de 40 anos, sendo o grupo de 80 a 89 anos o de maior ocorrência, com onze óbitos, seguido do de 60 a 69 anos, com nove óbitos.

Em meio a esse cenário epidemia de dengue no Estado, e também da crescente de casos notificados das demais arboviroses, como chikungunya e zika, o subsecretário reforça a importância dos cuidados no sentido de se manter vigilante quanto aos sinais e sintomas para iniciar a hidratação, além da importância de procurar o serviço de saúde.

“Ressaltamos sempre a importância de toda a população estar atenta aos sinais e sintomas da dengue, e das demais arboviroses. Teve febre, dores de cabeça e no corpo procure um serviço de saúde e inicie, desde já, a hidratação, com a ingestão de água, soro caseiro e sucos”, evidenciou Orlei Cardoso.

Perfil dos óbitos por dengue

O Espírito Santo confirmou 43 óbitos por dengue. Desses, 15 eram do sexo masculino e 28 do sexo feminino.

Em relação às comorbidades, ao todo 24 óbitos apresentaram uma ou mais doenças de base, como hipertensão (18), diabetes (9), hepatopatias (1), doenças autoimunes (1), doenças hematológicas (1), doenças respiratórias (1) e outras (2).

Quanto à faixa etária, foram confirmados um óbito nas faixas etárias de 0 a 9 anos e de 30 a 39 anos; dois óbitos nas faixas etárias de 30 a 39 anos e 90 a 99 anos; quatro óbitos de 70 a 79 anos; seis óbitos de 40 a 49 anos; sete óbitos de 50 a 59 anos; nove óbitos de 60 a 69 anos; e onze óbitos de 80 a 89 anos.