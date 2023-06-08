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Próximas gerações

Crianças constroem primeiras memórias do Corpus Christi em Castelo

Pequenos de todas as idades lotavam as ruas da cidade, alguns conhecendo os tapetes pela primeira vez
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

08 jun 2023 às 17:59

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 17:59

Famílias Corpus Christi em Castelo
As irmãs Ysadora (8) e Esther Dias (4) são de Castelo e participam da festa todos os anos. Crédito: Sara de Oliveira
festa de Corpus Christi de Castelo, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, completa 60 anos e quem andou pelas ruas de Castelo nessa quinta-feira (8) percebeu que essa tradição está longe de se acabar. Crianças de todas as idades se uniam aos adultos na admiração pelos tapetes, construindo e perpetuando memórias que serão passadas para as próximas gerações. As irmãs Ysadora, de 8 anos, e Esther Dias, de 4, por exemplo, desde quando nasceram participam da festa de Castelo, sendo sempre levada pelos pais.
O Emanuel, de 1 ano e 6 meses, estava conhecendo os tapetes pela primeira vez. Os pais são de Cachoeiro de Itapemirim e só vieram por causa dele. “A gente vem tentando passar as tradições religiosas pra ele, para que ele participe e tenha essas memórias com essas tradições”, enfatiza.
Famílias Corpus Christi em Castelo
Emanuel participou da festa pela primeira vez. Crédito: Sara de Oliveira
Assim como ele, pequenos devotos enchiam as ruas do Centro de Castelo nesta quinta-feira (8). Seja no colo, no carrinho ou caminhando bem pertinho dos tapetes, eles construíam memórias as primeiras memórias com a festa, assim como os pais construíram um dia.
O momento de renovação da fé, que a professora Carla Schettino já conhece por participar da tradição todos os anos, agora também vai fazer parte da vida do filho Caetano. Para ela, datas como essas são importantes para ensinar sobre fé e sobre arte. “Além de renovar a fé da gente, é cultura né, é uma expressão de arte. A gente acha muito importante ele vivenciar isso e ele também dar valor porque é uma das festas mais importantes da nossa cidade”, ressalta.
Famílias Corpus Christi em Castelo
Caetano e os pais na festa de Corpus Christi em Castelo Crédito: Sara de Oliveira

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