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Faixa interditada

Cratera se abre na Avenida Rio Branco após vazamento em Vitória

Um buraco se abriu na via, no trecho do bairro Santa Lúcia, na manhã desta sexta (10). Segundo a Central de Serviços da Prefeitura, a abertura ocorreu devido a um vazamento na rede de esgoto

Publicado em 10 de Março de 2023 às 15:37

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 mar 2023 às 15:37
Uma cratera abriu na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, Vitória, na manhã desta sexta-feira (10) e chamou atenção de quem passa pela região. Segundo informações da Central de Serviços, da Prefeitura de Vitória, o buraco ocorreu por conta de um vazamento na tubulação do esgoto de grandes proporções.
Ainda de acordo com a Central de Serviço, uma equipe foi até o local após tomar conhecimento do buraco e realizou a sinalização devido ao risco de acidentes.

Cratera chama a atenção na Rio Branco, em Vitória

A obra é de responsabilidade da Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento), que já foi acionada pela prefeitura com pedido de prioridade.
A Cesan informou que uma equipe foi enviada ao local durante a tarde desta sexta-feira (10) e constatou que o buraco foi causado por uma obstrução na rede de esgoto.  Ainda segundo a companhia, a cratera já foi cercada e o reparo será realizado neste sábado (11).

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