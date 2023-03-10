Cratera se abre na Avenida Rio Branco após vazamento em Vitória

Uma cratera abriu na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, Vitória, na manhã desta sexta-feira (10) e chamou atenção de quem passa pela região. Segundo informações da Central de Serviços, da Prefeitura de Vitória, o buraco ocorreu por conta de um vazamento na tubulação do esgoto de grandes proporções.
Ainda de acordo com a Central de Serviço, uma equipe foi até o local após tomar conhecimento do buraco e realizou a sinalização devido ao risco de acidentes.
Cratera chama a atenção na Rio Branco, em Vitória
A obra é de responsabilidade da Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento), que já foi acionada pela prefeitura com pedido de prioridade.
A Cesan informou que uma equipe foi enviada ao local durante a tarde desta sexta-feira (10) e constatou que o buraco foi causado por uma obstrução na rede de esgoto. Ainda segundo a companhia, a cratera já foi cercada e o reparo será realizado neste sábado (11).