Covid-19: Serra anuncia agendamento para adolescentes e depois adia

A aplicação do imunizante ocorreria nesta quarta (15), quinta (16) e sexta-feira (17), nas Unidades de Saúde do município. A prefeitura esclareceu que o adiamento aconteceu em virtude da não publicação da resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que definiria os critérios da vacinação para esse público, e que, segundo a administração municipal, estava prevista para ser publicada nesta segunda-feira.