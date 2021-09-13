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Imunização

Covid-19: Serra anuncia agendamento para adolescentes e depois adia

Município havia anunciado, na manhã desta segunda-feira (13), que às 18h abriria vagas para a vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, e de 12 a 17 anos, com comorbidades/deficiência permanentes

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 07:43

Publicado em 

13 set 2021 às 07:43
Vacina Astrazeneca
Aplicação do imunizante contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização

13/09/2021 - 7:16
A primeira versão desta matéria informava que a Prefeitura da Serra abriria vagas para a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 às 18h desta segunda-feira (13). Entretanto, a administração municipal comunicou que adiou o agendamento para esse público, que estava previsto para esta segunda-feira (13). Segundo o município, a mudança foi necessária porque a resolução que definiria os critérios de vacinação não foi publicada. As informações foram alteradas no título e no texto.
Prefeitura da Serra anunciou, manhã desta segunda-feira (13), que a partir das 18h abriria agendamento para a vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, e de 12 a 17 anos, com comorbidades/deficiência permanentes definidas pelo Plano Nacional de Operacionalização da Campanha contra a Covid-19. No entanto, no fim da tarde, a administração municipal comunicou o adiamento da marcação da imunização para esse público.
A aplicação do imunizante ocorreria nesta quarta (15), quinta (16) e sexta-feira (17), nas Unidades de Saúde do município. A prefeitura esclareceu que o adiamento aconteceu em virtude da não publicação da resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que definiria os critérios da vacinação para esse público, e que, segundo a administração municipal, estava prevista para ser publicada nesta segunda-feira.
"Até as 18h, a publicação ainda não havia ocorrido. A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que, assim que a resolução for publicada, abrirá o agendamento contemplando os adolescentes", afirmou. A cidade foi a única da Grande Vitória a anunciar agendamento para faixas etárias abaixo de 18 anos.

INFLUENZA

Nesta segunda-feira (13), às 20h, a Saúde da Serra oferece vagas para a vacinação contra o vírus da Influenza. Porém, é importante se atentar ao prazo de 14 dias entre a vacina contra o coronavírus e a vacina contra o vírus da gripe, já que ambas as campanhas seguem ocorrendo de forma simultânea.

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