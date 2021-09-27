Covid-19: Guarapari abre novo agendamento para 2ª dose da AstraZeneca

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta segunda-feira (27), novo agendamento para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a segunda dose do imunizante AstraZeneca. As vagas são destinadas a quem tomou a primeira dose da vacina há 12 semanas ou mais.
Ao todo, serão disponibilizadas 1.100 doses. A aplicação da vacina acontece nesta quarta-feira (29) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
A marcação é realizada no site da prefeitura. No momento da vacinação, é importante apresentar o comprovante de agendamento disponibilizado pelo sistema (impresso), comprovante da primeira dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência - em nome do vacinado ou do responsável.