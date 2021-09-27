Covid-19: Guarapari abre novo agendamento para 2ª dose da AstraZeneca

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta segunda-feira (27), novo agendamento para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a segunda dose do imunizante AstraZeneca. As vagas são destinadas a quem tomou a primeira dose da vacina há 12 semanas ou mais.