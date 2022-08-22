Covid-19: ES registra uma morte e 147 novos casos em 24 horas

Nesta segunda-feira (22), o Espírito Santo chegou a 14.770 mortes e 1.212.993 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 147 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.398
- Vila Velha: 136.025
- Vitória: 134.761
- Cariacica: 93.234
- Linhares: 58.200
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.666
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.562
- Jardim da Penha (Vitória): 14.079
- Praia do Canto (Vitória): 9.952
- Itapuã (Vila Velha): 9.896
Até esta segunda, mais de 4,23 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.172.399, com 977 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.