Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.704 casos confirmados

Estado não registrou óbitos e teve 18 novos casos em 24h, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados neste domingo (1) pela Sesa

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2022 às 18:47
Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.046.704 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados deste domingo (1). De acordo com informações do Painel Covid-19, não foram registrados óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 18 registros. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste domingo, estão:
  1. Serra: 121.518
  2. Vila Velha: 116.852
  3. Vitória: 112.492
  4. Cariacica: 81.651
  5. Linhares: 50.259
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.977
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.016
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.939
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.292
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.067
Até este domingo, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.012.018, com 25 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

Veja Também

Entenda por que algumas pessoas nunca contraíram a Covid-19

Veja o que muda para o trabalhador com o fim da emergência de Covid-19

Mulheres têm mais sintomas de Covid longa do que homens, aponta estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados