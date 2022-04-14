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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.376 mortes e 1.043.667 casos confirmados

Estado registrou dez mortes e 284 casos em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:38

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:38

Espírito Santo chegou ao total de 14.376 mortes e 1.043.667 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, dez óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 284, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (14) por meio do Painel Covid-19. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.283
  2. Vila Velha: 116.458
  3. Vitória: 110.688
  4. Cariacica: 81.428
  5. Linhares: 50.249
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.739
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.964
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.791
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.241
  5. Praia do Canto (Vitória): 7.957
Até esta quinta-feira, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.006.600, com 593 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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