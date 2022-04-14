Covid-19: ES registra 14.376 mortes e 1.043.667 casos confirmados

Espírito Santo chegou ao total de 14.376 mortes e 1.043.667 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.

Em 24 horas, dez óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 284, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (14) por meio do Painel Covid-19.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Veja o ranking dos bairros com mais infectados: