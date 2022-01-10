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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.353 mortes e 643.421 casos confirmados

Estado registrou um óbito e 6.945 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta segunda-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2022 às 19:37

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:37

Espírito Santo chegou ao total de 13.353 mortes e 643.421 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados um óbito e 6.945 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta segunda-feira (10) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número de infecções é o recorde de casos confirmados do coronavírus em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 80.958. Na sequência, aparece Vila Velha (80.804), seguida por Vitória (71.079) e Cariacica (50.777). Na quinta posição está Linhares (31.864), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.354 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.374. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.506 contaminações.
Até esta segunda-feira (10), mais de 2,46 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 611.253, sendo 531 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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