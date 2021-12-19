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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.273 mortes e 626.884 casos confirmados

Estado registrou um óbito e 175 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados neste domingo (19) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2021 às 18:35

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:35

Espírito Santo chegou ao total de 13.273 mortes e 626.884 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados um óbito e 175 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde deste domingo (19) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.575. Na sequência, aparece Vila Velha (78.895), seguida por Vitória (68.477) e Cariacica (48.129). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.141), que fica na Região Sul do Estado.
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Estado Crédito: Freepik
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.809 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.035. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.125 contaminações.
Até este domingo, mais de 2,33 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 605.271, sendo 100 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
Os dados de vacinação não foram atualizados neste domingo.

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