Covid-19: ES registra 13.273 mortes e 626.884 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.575. Na sequência, aparece Vila Velha (78.895), seguida por Vitória (68.477) e Cariacica (48.129). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.141), que fica na Região Sul do Estado.

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Estado Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.809 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.035. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.125 contaminações.

Até este domingo, mais de 2,33 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 605.271, sendo 100 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.