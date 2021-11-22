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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.111 mortes e tem 616.914 casos confirmados

Foram registrados 11 óbitos e 501 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (22) pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Carla Tainara Luz

Carla Tainara Luz

Publicado em 

22 nov 2021 às 18:27

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:27

Espírito Santo chegou ao total de 13.111 mortes e 616.914 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 501 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES tem 13.111 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.309. Na sequência, aparece Vila Velha (77.702), seguida por Vitória (67.467) e Cariacica (46.935). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.943), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.648 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.882. Em terceiro lugar aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.028 contaminações.
Até esta segunda, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 594.407, com um acréscimo de 789 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação, 3.257.165 pessoas haviam tomado a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.355.645 receberam a segunda dose. Outras 114.860 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela pasta no dia de ontem, 400.383 pessoas já haviam recebido a terceira dose — a dose de reforço.

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