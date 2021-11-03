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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.931 mortes e tem 607.840 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 290 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (2) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2021 às 21:06

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 21:06

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Estado registrou nove óbitos em 24 horas Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.931 mortes e 607.840 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados nove óbitos e 290 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (2) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.934. Na sequência, aparece Vila Velha (76.375), seguida por Vitória (66.495) e Cariacica (45.960). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.736), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.450 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.708. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.946 contaminações.
Até esta terça-feira (2), mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 584.226, com um acréscimo de 338 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.166.473 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2,073.331 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.648 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 267.339 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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