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Pandemia

Covid-19: ES registra 12.681 mortes e 595.520 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 7 óbitos e 334 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12) no Painel Covid-19

Publicado em 

12 out 2021 às 18:23

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 18:23

Máscara de proteção contra a Covid-19
Máscara de proteção ainda é medida necessária contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou ao total de 12.681 mortes e 595.520 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 7 óbitos e  334 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.171.Na sequência, aparece Vila Velha (74.641), seguida por Vitória (65.081) e Cariacica (44.015). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.377), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.219 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.486. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.790 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 569.897, com um acréscimo de 496 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.071.968 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.826.257 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.252 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 121.281 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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