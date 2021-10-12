Covid-19: ES registra 12.681 mortes e 595.520 casos confirmados

Máscara de proteção ainda é medida necessária contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.171.Na sequência, aparece Vila Velha (74.641), seguida por Vitória (65.081) e Cariacica (44.015). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.377), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.219 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.486. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.790 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 569.897, com um acréscimo de 496 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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