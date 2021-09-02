Covid-19: ES registra 12.283 mortes e mais de 564 mil casos confirmados

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.794. Na sequência, aparece Vila Velha (70.206), seguida por Vitória (61.689) e Cariacica (42.874). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.688), que fica no Sul do Estado.

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.651 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.704. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.431 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 541.287, com 868 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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