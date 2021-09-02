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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.283 mortes e mais de 564 mil casos confirmados

Foram registrados 15 óbitos e 630 novas infecções em 24h, conforme dados desta quinta-feira (2) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 20:27

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:27

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.283 mortes e 564.438 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 630 infecções, conforme dados desta quinta-feira (2) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.794. Na sequência, aparece Vila Velha (70.206), seguida por Vitória (61.689) e Cariacica (42.874). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.688), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.651 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.704. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.431 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 541.287, com 868 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.702.567 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.258.634 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.046 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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