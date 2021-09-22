Coronavírus: ES registra 12.474 mortes e 578.795 casos confirmados

ES tem 12.474 mortes por Covid-19 Crédito: Freepik

Espírito Santo chegou ao total de 12.474 mortes e 578.795 casos confirmados do novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 926 infecções, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (22) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.639. Na sequência, aparece Vila Velha (72.133), seguida por Vitória (63.317) e Cariacica (43.711). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.671), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.941 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.218. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.610 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de dois milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 554.547, com um acréscimo de 914 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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