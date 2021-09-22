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Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.474 mortes e 578.795 casos confirmados

Em 24 horas, Estado registrou 10 óbitos e 926 novas infecções, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2021 às 17:58

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:58

Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES tem 12.474 mortes por Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.474 mortes e 578.795 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 926 infecções, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (22) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.639. Na sequência, aparece Vila Velha (72.133), seguida por Vitória (63.317) e Cariacica (43.711). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.671), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.941 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.218. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.610 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de dois milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 554.547, com um acréscimo de 914 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

O painel de vacinação aponta inconsistências nesta quarta-feira (22). A reportagem demandou a Sesa e, assim que houver retorno, os dados da imunização serão atualizados neste texto.

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