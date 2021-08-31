Coronavac, Pfizer e AstraZeneca: Vitória abre 4,6 mil vagas para 2ª dose

Vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

5 mil vagas para agendamento da segunda dose de vacinas contra a Prefeitura de Vitória vai abrirpara agendamento da segunda dose de vacinas contra a Covid-19 . São 1.400 doses disponíveis para os vacinados a primeira dose da Coronavac há 28 dias ou mais, e outras 3.200 são para os que receberam a vacina da Pfizer até o dia 24 de junho. Há ainda 400 unidades para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, também até 24 de junho. Os agendamentos serão abertos às 9h desta quarta-feira (1º), no site da administração municipal . A marcação também pode ser feita pelo aplicativo Vitória On-line.

A aplicação para quem será imunizado com a segunda dose da Coronavac será na quinta-feira (2), na Igreja Batista em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde Bairro República, e na sexta-feira (3), somente na Unidade de Saúde de Bairro República.

Já o grupo de mais de 3 mil pessoas que busca a segunda dose da Pfizer será vacinado na quinta-feira, no Maanaim Vitória e Ginásio da UniSales, e na sexta-feira (3), somente no Ginásio da UniSales.

Para os que buscam a segunda dose da AstraZeneca, vacinados pela primeira vez até o dia 24 de junho, a imunização será na quinta (2) e sexta-feira (3), na Unidade de Saúde da Praia do Suá.

Os capixabas que receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 devem ficar atentos aos prazos para a segunda dose do imunizante. É preciso completar o esquema vacinal, com as duas doses, para ficar imunizado.