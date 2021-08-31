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Prevenção à Covid-19

Coronavac, Pfizer e AstraZeneca: Vitória abre 4,6 mil vagas para 2ª dose

Os agendamentos serão abertos às 9h de quarta-feira (1), no site da Prefeitura de Vitória. A marcação também pode ser feita pelo aplicativo Vitória On-line

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:29

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 ago 2021 às 16:29
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai abrir 5 mil vagas para agendamento da segunda dose de vacinas contra a Covid-19. São 1.400 doses disponíveis para os vacinados a primeira dose da Coronavac há 28 dias ou mais, e outras 3.200 são para os que receberam a vacina da Pfizer até o dia 24 de junho. Há ainda 400 unidades para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, também até 24 de junho. Os agendamentos serão abertos às 9h desta quarta-feira (1º), no site da administração municipal. A marcação também pode ser feita pelo aplicativo Vitória On-line.
A aplicação para quem será imunizado com a segunda dose da Coronavac será na quinta-feira (2), na Igreja Batista em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde Bairro República, e na sexta-feira (3), somente na Unidade de Saúde de Bairro República.
Já o grupo de mais de 3 mil pessoas que busca a  segunda dose da Pfizer será vacinado na quinta-feira, no Maanaim Vitória e Ginásio da UniSales, e na sexta-feira (3), somente no Ginásio da UniSales.
Para os que buscam a segunda dose da AstraZeneca, vacinados pela primeira vez até o dia 24 de junho, a imunização será na quinta (2) e sexta-feira (3), na Unidade de Saúde da Praia do Suá.
Os capixabas que receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 devem ficar atentos aos prazos para a segunda dose do imunizante. É preciso completar o esquema vacinal, com as duas doses, para ficar imunizado.

Atualização

31/08/2021 - 5:09
Após a publicação desta matéria, que trazia informações sobre vagas para a imunização com a segunda dose das vacinas Pfizer e Coronavac, a Prefeitura de Vitória divulgou a abertura de agendamento também para a segunda dose da AtraZeneca. O texto e o título foram alterados.

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