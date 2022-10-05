O processo começou em maio de 2019, mas a sentença só saiu no último dia 13 e foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ( TJES ) na terça-feira (4).

Your browser does not support the audio element. Contrato para aumentar seguidores na web vira caso na Justiça do ES

De acordo com os dados do processo, a dona da loja virtual, que também é modelo fotográfica, firmou um acordo com o empresário do ramo de marketing para conseguir dois mil seguidores nas redes dela, pelo valor de R$7.237,50.

Após pagar a quantia, o combinado não foi cumprido, e ela recorreu à Justiça pedindo o ressarcimento do valor.

Durante o processo, o empresário não apresentou defesa nem contestação. "Embora o juiz tenha ressaltado que a revelia não determina a vitória da requerente, foi de entendimento do magistrado, com base nas provas apresentadas, que o réu agiu de má-fé, o que causou constrangimento e desgastes emocionais à autora", informou o TJES.