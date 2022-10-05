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Prometeu e não cumpriu

Contrato para aumentar seguidores na web vira caso na Justiça do ES

Dona de loja virtual de Cachoeiro de Itapemirim firmou acordo com empresa de marketing, pagou pelo serviço mas seguidores não aumentaram
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 out 2022 às 12:29

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 12:29

A promessa de aumentar o número de seguidores nas redes sociais de uma loja virtual acabou mal para um empresário em Cachoeiro de ItapemirimRegião Sul do Espírito Santo. Ele foi condenado a pagar indenização a uma cliente, após não cumprir com o contrato firmado com ela.
O processo começou em maio de 2019, mas a sentença só saiu no último dia 13 e foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) na terça-feira (4).
Contrato para aumentar seguidores na web vira caso na Justiça do ES
De acordo com os dados do processo, a dona da loja virtual, que também é modelo fotográfica, firmou um acordo com o empresário do ramo de marketing para conseguir dois mil seguidores nas redes dela, pelo valor de R$7.237,50.
Após pagar a quantia, o combinado não foi cumprido, e ela recorreu à Justiça pedindo o ressarcimento do valor.
Durante o processo, o empresário não apresentou defesa nem contestação. "Embora o juiz tenha ressaltado que a revelia não determina a vitória da requerente, foi de entendimento do magistrado, com base nas provas apresentadas, que o réu agiu de má-fé, o que causou constrangimento e desgastes emocionais à autora", informou o TJES.
O dono da empresa de marketing foi condenado a indenizar a cliente em R$17.810,16, referente aos danos materiais, bem como indenização de R$ 3 mil por danos morais.

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