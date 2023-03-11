Como descartar ou receber móveis e eletros usados na Grande Vitória

Profissionais da prefeitura recolhem colchão que será avaliado para possível doação Crédito: Prefeitura de Vitória/Central de Serviços

Você resolveu trocar o sofá da casa e não sabe o que fazer com o antigo. Ou comprou uma nova máquina de lavar roupa e quer se desfazer da anterior. Pois saiba que é possível doar móveis eletrodomésticos para famílias em situação de vulnerabilidade através do serviço do tipo "Papa-Móveis" disponibilizado por prefeituras da Grande Vitória

Assim como outros materiais doados, esses itens são muito necessários e fazem falta para algumas famílias, principalmente para aquelas que sofreram com as chuvas no Estado ou outras que não conseguem comprar móveis e eletrodomésticos no momento.

Esse serviço — chamado por algumas prefeituras de Papa-Móveis, Cata-Móveis e até Papa-Trecos — vai até a casa de quem o solicitar, por meio de uma ligação, recolher objetos que serão destinado a doações através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) que estão distribuídos pelo Estado.

Em Vitória, as equipes de coleta já recolheram, neste ano, 483 toneladas de itens. E cerca de 40 famílias receberam móveis e eletrodomésticos em boas condições de uso. Em 2022, a capital do Estado recebeu, na Central de Serviços, aproximadamente 8,8 mil chamados para o Papa-Móveis recolher diversos produtos.

De acordo com o secretário Municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim Gonçalves, o Papa-Móveis é um serviço tão importante para famílias que estão vulneráveis ou passam por alguma necessidade que, em 2021, a prefeitura decidiu modificar a forma de atendimento a essas pessoas.

"Antes, o Papa-Móveis era um serviço que não era tão divulgado e até utilizado pela população, principalmente porque a prefeitura não fazia a entrega dos móveis. Antigamente, as pessoas tinham que vir buscar. Então, fizemos uma reflexão e, a partir daí, o serviço passou a realizar a entrega dos produtos às famílias", explicou Leonardo.

Profissionais da prefeitura recolhem máquina de lavar roupa que será avaliada para possível doação Crédito: Prefeitura de Vitória/Central de Serviços

Moradora de Vitória, Beatriz Ferreira da Conceição, de 28 anos, realizou cadastro no CRAS do Estado e já conseguiu receber alguns móveis e eletrodomésticos que haviam sido descartados ou doados por outras famílias.

"Fiz o cadastro porque moro de aluguel e sozinha com meus três filhos. Além disso, porque minha geladeira tinha quebrado. Após me cadastrar, me ligaram e falaram na mesma semana para eu ir buscar os móveis e o eletrodoméstico. Recebi até um ventilador", conta Beatriz.

Mas o que deixou Beatriz mais feliz foi a geladeira que, segundo ela, chegou em perfeito estado.

"Recebi uma mesa de vidro que veio com quatro cadeiras, um rack para a sala e a geladeira que estava em perfeito estado, sem nenhum arranhão. Foi muito bom que eu consegui, graças a Deus", comemorou a moradora.

Na Serra, foram recolhidos aproximadamente 2.400 itens, em 2022, entre servíveis e inservíveis. Em Vila Velha, foram 2.907 produtos, alguns em condições de uso e outros inservíveis.

Os produtos em boas condições de uso foram entregues para as famílias que estavam cadastradas nos centros de assistências sociais. Entre os objetos recebidos pelos CRAS estavam colchões, camas, fogões, sofás, mesa, cadeira, armário, dentre outros.

O serviço na Grande Vitória

Para pedir que um móvel ou eletrodoméstico seja recolhido, basta ligar para a central de serviços de seu município de referência, na Grande Vitória, para obter as informações de como agendar um horário para a entrega. O caminhão vai até a residência de quem faz o descarte ou doação. Veja os contatos abaixo:

Como descartar/doar móveis e eletrodomésticos

Vitória Contato por telefone e WhatsApp O agendamento é feito pelo telefone 156 ou pelo WhatsApp (27) 99693-8953. Os moradores podem também realizar a entrega voluntária na Unidade de Transbordo, que fica localizada no bairro Resistência, em Vitória. Vila Velha Agendamento de serviço pelo telefone O morador de Vila Velha pode solicitar o serviço de recolhimento de móveis e eletrodomésticos por meio do telefone 162, deixando uma data agendada. Cariacica Como fazer contato com Papa Móveis A Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica (Semserv) conta com o serviço Papa-Móveis, que pode ser acionado pelos telefones 162 ou 98158-9354. Serra Serviço disponível via WhatsApp e aplicativo Para solicitar o recolhimento de bens inservíveis e servíveis, o morador deve enviar mensagem via WhatsApp para o número (27) 99503-3549 ou pelo aplicativo Colab, disponível de forma gratuita para Android e IOS. Viana Contato por telefone Para requisitar o serviço, é necessário entrar em contato com a prefeitura entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas, por meio do telefone (27) 3255-1675.

Como receber móveis descartados

Para quem deseja receber alguma das doações de móveis e eletrodomésticos recolhidos pelas prefeituras da Grande Vitória, é preciso estar cadastrado em um dos CRAS distribuídos em seu município de referência.