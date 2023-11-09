Comércios em praia de Iriri serão demolidos para obra de revitalização

A nova área construída no balneário de Iriri será completamente revitalizada e ganhará novos restaurantes e espaços de lazer Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Anchieta

O balneário de Iriri, em Anchieta , um dos destinos mais procurados pelos turistas no Litoral Sul do Espírito Santo, passará por obras para revitalização perto do verão. Segundo a Prefeitura, o local vai ganhar uma praça com quatro restaurantes, banheiros e uma loja de artesanato. Para isso, haverá demolição de cinco antigos comércios na próxima segunda-feira (13).

A demolição de cinco estabelecimentos de comércio antigos - quatro restaurantes e uma loja de artesanato - será feito na manhã de segunda-feira. A administração estendeu o prazo inicial, que venceu no dia 7 de novembro, para que os proprietários desocupassem os locais e para que desligassem as redes de energia e de água.

O local ganhará uma área de lazer e convivência na badalada Praia da Costa Azul, no local da atual área de eventos. A praça terá mais de 2,2 mil metros quadrados e o prazo de execução é de 360 dias. O Investimento será de R$ 2,6 milhões, provenientes de recursos próprios do município.

Projeto da nova área de convivência em Iriri

O secretário de Governo de Anchieta, Leonardo Abrantes, explicou que a retirada dos antigos imóveis é necessária para abrir espaço para a obra.